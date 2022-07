Hviezdneho brankára čaká drsný rok: Kruté a nekompromisné stanovisko ruskej vlády

Koniec veľkého sna. Ruský brankár Ivan Fedotov (25) namiesto NHL musí absolvovať ročnú vojenskú službu vo výcvikovom zariadení arktického námorníctva. Jeho prestup do zámoria je však aj po následnom návrate len v teoretickej rovine, keďže ruská vláda sa na jeho angažmán pozerá s veľkou dávkou opovrhovania.

Ivan Fedotov v máji podpísal zmluvu s Philadelphiou Flyers, kam mal prestúpiť z CSKA Moskva. Splnenia sna o NHL sa ale nedočkal. Namiesto toho bol po tréningu zatknutý políciou z údajného vyhýbania sa vojenskej službe. Tá je síce v Rusku povinná, no profesionálni športovci spravidla dostávajú výnimku. To zdá sa v súčasnej situácii, keď má Rusko so Spojenými štátmi americkými napäté vzťahy, už neplatí.

Ruská vláda však k celému prípadu vydala jasné a ostré stanovisko. „Už len z princípu Fedotov musí ísť na vojnu. Nerozumiem tomu, že keď naši športovci uzavrú zmluvu, prečo ju nedokončia a podpisujú inde. Navyše v krajine, ktorá ide veľmi tvrdo proti nám. To nikdy nevedie k ničomu dobrému. Mal dobrú zmluvu v CSKA. To je v poriadku. Bude slúžiť na vojne a potom sa vrát do nejakého klubu v Rusku," povedal novinárom tlačový hovorca ruskej vlády Roman Terjuškov. Tým tak nepriamo naznačil, že Fedotov môže na najlepšiu ligu sveta zabudnúť.