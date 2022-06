Hokejový útočník Martin Chromiak o najlepšej sezóne i ambíciách: Dostať šancu v NHL by bola paráda!

Má za sebou skvelú sezónu! Hokejový útočník Martin Chromiak (19) získal v tomto ročníku v juniorskom tíme Los Angeles Kings až 86 bodov. Jeho spoluhráčom je Shane Wright, ktorý sa s Jurajom Slafkovským bije o post draftovej jednotky. Denníku Nový Čas prezradil, aké má plány do nového ročníka a kto podľa neho získa aj slávny Stanleyho pohár.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Máte za sebou vydarenú sezónu v juniorskom tíme Los Angeles Kings. Ako ju hodnotíte?

- Bola to moja najlepšia sezóna v zámorí a hodnotím ju naozaj pozitívne, hlavne z osobného hľadiska. Možno som mohol dať ešte viac gólov, ale čo už... Škoda, že sme v play-off vypadli, mali sme totiž ambície ísť na titul.

V budúcom ročníku už plánujete zabojovať o miesto v prvom tíme Los Angeles a zahrať si slávnu NHL?

- V juniorke som skončil a plán je ten, že chcem pravidelne hrávať vo farmárskom tíme Los Angeles v AHL Ontario Reign. Verím, že sa na kempe ukážem v dobrom svetle a miesto si vybojujem. Keby som dostal na pár duelov šancu už aj v NHL, to by bola paráda. Ale ja mám skromné ciele a idem krok po kroku.

Vaším spoluhráčom v tíme je Shane Wright, ktorý sa pobije o miesto draftovej jednotky s Jurajom Slafkovským. Kto to podľa vás bude?

- So Shanom som hral teraz dve sezóny v jednom útoku a poznáme sa naozaj veľmi dobre. Ale rovnako dobre poznám aj Ďura Slafkovského. Obaja sú neskutoční hráči, majú obrovskú kvalitu. Želám to obom, uvidíme, ako to dopadne.

Sledovali ste šampionát vo Fínsku? Nemrzí vás, že ste v tíme chýbali?

- Agent mi povedal, že keby som v zámorí vypadol skôr v play-off, tak by som dostal pozvánku. Chalanov som samozrejme sledoval a držal im palce. Verím, že v budúcnosti si na seniorských majstrovstvách sveta zahrám.

Kto získa podľa vás Stanleyho pohár - Tampa alebo Colorado?

- Myslím si, že tretíkrát po sebe vyhrá Tampa.

Objavili ste sa na tenisovom turnaji Empire Media Cup v Trnave. Aký máte vzťah k tomuto športu?

- Okrem hokeja je to môj najobľúbenejší šport. Každé leto, keď sa vrátim po sezóne domov, tak ho s kamarátmi chodím hrávať, alebo s otcom, ktorý ma k nemu doviedol.

Mali ste v detstve aj dilemu, či tenis alebo hokej?

- To zase nie. Hokej bol jasná voľba, tenis hrávam rekreačne.

Martin v sezóne 2021/2022:

Základná časť

zápasy: 60

góly: 44

asistencie 42

Play-off

zápasy: 11

góly: 7

asistencie: 5