Hokejový svet zasiahla smutná správa: Jeden z najlepších ázijských útočníkov († 35) podľahol zákernej chorobe

Síce ázijský hokej nemá vo svete veľké meno, no Min-Ho Čo patril k jeho najvýraznejším osobnostiam. Na ZOH v Pchjongčchangu sa totiž stal historicky prvým strelcom juhokórejskeho národného tímu pod piatimi kruhmi, keď otváral skóre duelu v zápase proti Českej republike.

Na turnaji patril k azda najskúsenejším hráčom mužstva. Reprezentačný dres obliekal už od roku 2008 a právom bol označovaný za jedného z najlepších centrov kórejských dejín. Bol aj pri najväčších úspechoch ázijskej krajiny na hokejovej scéne - spomínaná domáca olympiáda a účasť na MS elitnej divízie 2018 v Dánsku.

Na jeseň minulého roka musel nútene prerušiť svoju kariéru, keď mu lekári diagnostikovali rakovinu pľúc. Tejto zákernej chorobe po pár mesiacoch podľahol a na ľade ho tak už, žiaľ, nikdy neuvidíme.

The #icehockey family mourns the death of long-time Korean🇰🇷 men's national team player Minho Cho. He passed away from cancer today, 10 months after having captained his team in the Final Olympic Qualification. RIP



