Trojnásobný víťaz Stanley Cupu Marián Hossa pred finále NHL: Čo predvádza Tampa, je neskutočné!

Zaspomínal si na svoje hráčske časy! Trojnásobný víťaz NHL a člen Siene slávy Marián Hossa (43) v rokoch 2008 až 2010 trikrát v rade postúpil do finále najlepšej ligy sveta. Okrem neho sa to v tých istých rokoch podarilo aj ďalšiemu útočníkovi Tomášovi Kopeckému (40) a teraz ich napodobnil aj obranca Tampy Bay Erik Černák (25). Hossa pre Nový Čas prezradil, že v tejto hokejovej ére je unikátne, aby rovnaký klub takto dominoval v profilige.

Hossa má na konte so všetkých slovenských hokejistov v histórii dokonca až päť finálových účastí v NHL, z toho tri úspešné. V rokoch 2008 až 2010 sa mu podarilo hrať o Stanleyho pohár s tromi rozličnými mužstvami, obranca Erik Černák to v poslednom období stihol v drese jedného celku Tampa Bay.

„Musím povedať, že postúpiť do finále trikrát po sebe v tejto hokejovej ére je niečo výnimočné. Naposledy sa to podarilo v 80. rokoch Edmontonu či NY Islanders. Teraz to má o to väčší cveng, že kluby majú platové stropy a naozaj vzdávam veľký kredit manažmentu Tampy Bay, že dokážu roky poskladať tím, ktorý sa zmestí do stanovej sumy,“ vyjadril sa pre Nový Čas Marián Hossa.

Očakáva skvelé finále

Hokejová ikona si každé ráno pozrie zostrihy zápasov a už sa teší aj na finálovú bitku medzi Coloradom a Tampou. „Bude to zaujímavá séria a určite prinesie skvelý hokej. Tampa má väčšie skúsenosti, dobrého trénera a skvelého gólmana. Ale Colorado hrá celý ročník výborne, takže si nedokážem tipnúť, kto trofej získa,“ pokračoval Hossa, ktorému sa v prípade triumfu Bleskov môže obranca Černák vyrovnať v počte troch vyhraných Stanleyho pohárov.

„Ak by sa mu v 25 rokoch podarilo mať tri prstene, tak je to fakt skvelé. Erikovi držím palce, aj som mu písal na sociálnu sieť, kde som reagoval na jeho príspevok,“ dodal Hossa.

SLOVÁCI 3-KRÁT PO SEBE VO FINÁLE NHL

TOMÁŠ KOPECKÝ (40), ÚTOČNÍK

2008 hráč Detroitu, vyhral s Pittsburghom 4:2

2009 hráč Detroitu, prehral s Pittsburghom 3:4

2010 hráč Chicaga, vyhral s Philadelphiou 4:2

MARIÁN HOSSA (43), ÚTOČNÍK

2008 hráč Pittsburghu, prehral s Detroitom 2:4

2009 hráč Detroitu, prehral s Pittsburgom 3:4

2010 hráč Chicaga, vyhral s Philadelphiou 4:2

ERIK ČERNÁK (25), OBRANCA

2020 hráč Tampy, vyhral nad Dallasom 4:2

2021 hráč Tampy, vyhral nad Montrealom 4:1

2022 hráč Tampy, si zahrá proti Coloradu