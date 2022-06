Obrovská pocta pre Filipa Mešára: NHL ho zaradila medzi najlepšie pravé krídla draftu!

Zo Slovákov boli vyššie iba prvý Juraj Slafkovský a tretí Šimon Nemec. Zámorský expert Mike Morreale z oficiálneho webu profiligy zaradil Mešára na siedme miesto vo svojom rebríčku najlepších pravých krídelníkov na júlovom drafte v kanadskom Montreale.

"Mešár je ochotný strieľať na bránku a ísť do súbojov o puk napriek svojej menšej postave. Ako 18-ročný nazbieral 16 bodov v 37 zápasoch v najvyššej mužskej súťaži na Slovensku. V play-off získal štyri body v šiestich zápasoch vďaka tomu, že dokázal vytvárať gólové šance a bol aktívny pred bránkou súpera. Odohral tiež dva zápasy na juniorských majstrovstvách sveta predtým, ako ich odložili pre koronavírus," opísal Morreale rodáka zo Spišskej Belej.

