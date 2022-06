Skvelá správa zo zámoria: Regenda podpísal kontrakt s tímom NHL!

Slovenský hokejista Pavol Regenda (22) mieri do NHL. Dvadsaťdvaročný útočník podpísal podľa zámorských médií dvojročný nováčikovský kontrakt s klubom Anaheim Ducks. "Káčeri" zatiaľ informáciu oficiálne nepotvrdili.

Podľa portálu puckpedia.com je zmluva dvojcestná a zahrňuje viaceré bonusy. V prvom roku bude mať Regenda v prvom tíme Ducks základný plat 750.000 dolárov, na farme by dostal 80.000 USD. Okrem toho zinkasuje podpisový bonus 92.500 USD a na výkonnostných bonusoch si môže zarobiť ďalších 82.500 USD. V druhom roku sa jeho základný plat zvýši na 775.000 dolárov, v nižšej súťaži bude 80.000 USD. Podpisový bonus by sa nezmenil, výkonnostné bonusy by klesli na 57.500 USD.

Regenda zaujal svojimi výkonmi v uplynulej sezóne, keď bol druhý najproduktívnejší hráč Michaloviec s 39 bodmi (15+24) v 45 zápasoch základnej časti Tipos extraligy. V play off pridal šesť bodov (5+1) v šiestich dueloch. Výkonmi si vypýtal miestenku na ZOH 2022 v Pekingu, kde pomohol gólom a tromi asistenciami k zisku historického bronzu. Na uplynulých MS vo Fínsku bol s piatimi gólmi najlepší strelec slovenského tímu, v ôsmich stretnutiach nazbieral šesť kanadských bodov (5+1).

Slovenský krídelník sa ešte pred začiatkom MS dohodol na zmluve s českým extraligistom BK Mladá Boleslav, no napokon zamieri do NHL.