Finále konferencií sľubujú atraktívne predstavenia: Zo Slovákov v hre už iba Černák

Už v utorok sa začne finále Západnej konferencie zámorskej hokejovej NHL medzi klubmi Colorado Avalanche a Edmonton Oilers.

Pôjde aj o atraktívny súboj medzi dvomi draftovými jednotkami a ofenzívnymi hviezdami Connorom McDavidom a Nathanom MacKinnonom. O deň neskôr sa začne aj finále Východnej konferencie medzi obhajcom Stanleyho pohára Tampou Bay Lightning a New Yorkom Rangers.

Víťazi týchto dvoch sérií sa stretnú vo finále play-off a zabojujú o pohár Lorda Stanleyho. Slovenský obranca "bleskov" Erik Černák môže so spoluhráčmi zavŕšiť majstrovský hetrik, čo sa naposledy podarilo New Yorku Islanders v roku 1982.

"Lavína" a "olejári" sa v play-off doposiaľ stretli dvakrát. V roku 1997 uspelo Colorado v konferenčnom semifinále, o rok neskôr triumfoval Edmonton vo 1. kole vyraďovacej časti. Klub z Denveru sa dostal do konferenčného finále prvýkrát od roku 2002, vtedy v ňom podľahol Detroitu Red Wings.

Kanadský tím si nezahral medzi najlepšou štvoricou od roku 2006, keď prehral vo finále play-off proti Caroline Hurricanes. Edmonton ťahajú McDavid a nemecký útočník Leon Draisaitl, ktorí sú lídrami produktivity play-off s 26 bodmi (obaja 7+19).

MacKinnon má ako najproduktívnejší hráč Avalanche na konte 13 bodov (8+5). Silnou zbraňou Colorada sú presilové hry, s úspešnosťou 34,5 percenta je v nich najlepším tímom v play-off. Edmonton má zase najsilnejšiu ofenzívu v play-off s priemerom 4,33 streleného gólu na zápas.

"Verili sme si a dostali sme sa medzi najlepšie štyri tímy. Stále nás čaká veľa zápasov proti naozaj dobrému Coloradu, v ktorých musíme podať náš najlepší výkon," povedal McDavid, citoval ho oficiálny web profiligy.

"Sú naozaj súdržní a veľmi ťažko sa proti nim hrá. Veľa vám toho nedovolia a hrajú obetavo v útoku aj v obrane. Musíme zabrať naplno ako tím a nenechať sa vylučovať, aby sme ich zdolali. Sme sebavedomí a ak budeme hrať najlepšie, ako vieme, dokážeme to," vyhlásil MacKinnon.

"Sú to dvaja z najlepších, najrýchlejších a najšikovnejších hráčov v lige. Je to skvelé pre hokej, pre fanúšikov aj pre oba tímy," hovorí o súboji McDavida a MacKinnona obranca Colorada Erik Johnson, ktorého doplnil obranca Edmontonu Tyson Barrie: "Keď ich sledujete, ako sa pripravujú a starajú o svoje telo, sú si dosť podobní. Sú na vrchole svojich síl a pracujú na sebe, aby to tak zostalo. MacKinnon je silný a šikovný hráč, ktorý dokáže čokoľvek. Bude pre nich dôležitý, ale dokážeme si s ním poradiť."

"Jazdci" z New Yorku postúpili do konferenčného finále prvýkrát od roku 2015, keď v ňom podľahli práve Tampe Bay 3:4 na zápasy. V základnej časti aktuálnej sezóny zvíťazili Rangers vo všetkých troch vzájomných súbojoch a v play-off ťahajú šnúru šiestich domácich triumfov za sebou.

Rozdielovým faktorom v sérii budú zrejme brankári, proti sebe sa postavia Rusi Igor Šesťorkin a Andrej Vasilevskij. "Momentálne je najlepší brankár na svete. Myslím si, že to bude dobrý súboj. Moji spoluhráči urobia všetko možné, aby ho prekonali," povedal o Vasilevskom jeho krajan Šesťorkin, ktorý sa dostal do záverečnej nominácie na Vezinovu trofej pre najlepšieho gólmana aj na Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny.

Chytá vo skvelej forme, no po sedemzápasových sériách proti Pittsburghu Penguins a Caroline by mohol byť unavený. Naopak, hráči Tampy Bay sa vrátia do akcie po viac ako týždňovej prestávke.