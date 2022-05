Legendárny Jágr predstavil svoju novú značku: Ponúkať bude konopné produkty!

Český hokejista Jaromír Jágr sa rozhodol zaúradovať v novej oblasti. V utorok dopoludnia predstavil svoju značku JJ68. V rámci nej ponúka výrobky obsahujúce konope.

Stále aktívny profesionál predstavil svoju značku na tlačovej konferencii. „Keď sa zamyslím nad svojím vekom a ako dlho ešte budem hrať hokej, viem, že veľa dní mi už neostáva. Premýšľam, akým spôsobom túto medzeru vyplniť, čo by ma bavilo,“ začal svoje rozprávanie legendárny útočník.

„Napadlo mi urobiť si svoju značku, doprial som si ju ako darček k päťdesiatym narodeninám,“ prehlásil Jaromír Jágr. Jeho výrobky obsahujúce konope by mali okrem iného napomáhať k eliminácii bolesti, zlepšovať spánok a dodávať energiu organizmu.

Rodák z Kladna chce pomáhať nie len aktívnym športovcom, ale všeobecne každému, kto to potrebuje. Ponúkať tento typ produktu sa rozhodol na základe vlastnej skúsenosti. „Ako športovec viem, že sú veci, ktoré ťa brzdia a ty chceš, aby si ich necítil. Mojím najväčším problémom bola bolesť. Premýšľal som, ako sa jej zbaviť, skúšal som rôzne veci,“ pokračoval vo vysvetľovaní, ako vôbec k tejto myšlienke prišlo.

„Až pred zhruba štyrmi rokmi som prišiel na to, čo u mňa stopercentne funguje. Prečo by to teda nemohlo pomôcť aj niekomu inému,“ zamyslel sa jeden z najlepších svetových hokejistov histórie.