Extraligové kluby hlásia niekoľko zmien: Bývalý hráč Capitals a Košíc ukončil kariéru

Americký hokejový obranca Luc Snuggerud vo veku 26 rokov zavesil korčule na klinec, stalo sa tak po sezóne na Slovensku.

V ostatnom ročníku pôsobil najprv v tíme Bratislava Capitals v Ice Hockey League, od novembra hral v extralige za HC Košice. V drese "oceliarov" absolvoval spolu 40 stretnutí s bilanciou 5 gólov a 20 asistencií.

Američan v Európe hral aj v Česku za Kladno, v rakúsku za Innsbruck a v Nórsku za Stavanger. V zámorí bola jeho maximom AHL, v ktorej nazbieral 65 štartov (6+18). O konci jeho kariéry informoval web dagsavisen.no.

Nové meno v kádri hlási z extraligy HKM Zvolen, ktorý angažoval kanadského obrancu Shana Hannu. Dvadsaťosemročný Shane Hanna strávil predchádzajúcu sezóne v Ice Hockey League v talianskom HC Pustertal, predtým dva ročníky hral v Dánsku za Rungsted.

Aj jeho maximom v zámorí je AHL a v nej 78 stretnutí (2+11). "Shane je tzv. smooth skater, ktorý svoje korčuľovanie využíva aj smerom dopredu. Svoju obratnosť aplikuje aj v osobných súbojoch pri mantineli. Má dobrú strelu, ktorú často využíva. Vďaka týmto vlastnostiam by mal patriť k lídrom našej obrany," povedal na adresu nového hráča skaut HKM Patrik Ryba na klubovom webe.

Slovenskú extraligu minimálne nateraz opúšťa brankár Tomáš Tomek, ktorý sa na spolupráci dohodol s tímom SHL Vlci Žilina. Pod Dubňom chytal už v rokoch 2015 až 2018 ešte v najvyššej domácej súťaži.

"Žiline by som rád pomohol k postupu do extraligy. Zavážilo aj to, že očakávame prírastok do rodiny. Aj preto zostávame v Žiline," povedal skalický rodák pre oficiálny web žilinského klubu, ktorý v sezóne 2021/2020 chytal za Poprad.

Duklu Trenčín pred ďalšou sezónou opúšťa britský brankár Ben Bowns, ktorý sa rozhodol pre návrat do waleského tímu Cardiff Devils, v ktorom v minulosti odchytal šesť ročníkov. Britský reprezentant Bowns za "vojakov" absolvoval 27 extraligových duelov.