Tréner Česka Jalonen: Nie som kúzelník, len obyčajný tréner!

Česká hokejová reprezentácia čakala na medailu z majstrovstiev sveta dlhých desať rokov. Dočkala sa až teraz pod vedením fínskeho trénera Kariho Jalonena (62). Česi po víťazstve 8:4 nad USA získali v Tampere bronz.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jalonen je pri českom tíme od marca a prvý veľký turnaj zakončil medailou. "Pre tím to bola neuveriteľná cesta. Dúfam, že táto medaila kvôli tejto ceste niečo znamená. Česko na túto medailu čakalo desať rokov, to je naozaj dlhá doba. Nie je to len o čiastkových veciach, že dal Pasta hetrik. Chcem sa na to pozerať v širšom kontexte,“ prezradil Jalonen po zápase pre hokej.cz.

"Nie som kúzelník, len obyčajný tréner. V prvej tretine sme urobili tri veľké chyby, všetky dokázali potrestať. Napriek tomu sme v kabíne zostali pozitívni a zodvihli sme sa. Štvrtá aj tretia formácia sa presadili, dostali sme sa späť do zápasu. Nikto nedokáže povedať, kde sme získali takú prevahu. Zrazu nám to tam padlo, mali sme energiu a na ľade bol len jeden tím," pokračoval v rozprávaní Fín.

Trénersky tím počas zápasu prehádzal zostavu a po prvej tretine dokonca stiahol brankára Karla Vejmelku, ktorého v bránke nahradil Marek Langhamer. "To bolo na pokyn nášho trénera brankárov Zdeňka Orcta. Povedal mi, že to musíme urobiť, tak sme to hneď urobili. Langhamer bol neuveriteľný, dal nám šancu vyhrať," dodal tréner Česka Jalonen.