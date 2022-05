Individuálne štatistiky šampionátu ovládol Čech: Známy je aj All Star tím MS

Najproduktívnejším hráčom 85. MS v hokeji sa stal český útočník Roman Červenka.

Kapitán bronzových medailistov nazbieral v 10 zápasoch 17 kanadských bodov za 5 gólov a 12 asistencií. Druhý v poradí kanadský útočník Drake Batherson zaostal o tri body (3+11).

Červenka je tretí Čech, ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom MS v ére samostatnosti. Pred ním triumfovali v produktivite šampionátu Martin Procházka a Vladimír Vůjtek, ktorí získali na MS 1997 zhodne po 14 bodov.

Rekord novej éry šampionátov A-kategórie MS držia Dany Heatley z Kanady (2008) a Patrick Kane z USA (2018). Obaja nazbierali zhodne po 20 bodov.

Absolútny rekordér je však bývalý reprezentant Sovietskeho zväzu Vladimír Petrov, ktorý na MS 1973 zaznamenal v desiatich stretnutiach 18 presných zásahov, ku ktorým pridal 16 asistencií a celkovo si tak pripísal až 34 bodov.

Do All star tímu 85. MS v hokeji sa dostali traja hráči z Fínska vrátane útočníka Sakariho Manninena, ktorý gólom v predĺžení finálového zápasu rozhodol o zlatých medailách pre svoj tím. O zložení najlepšej šestky šampionátu rozhodli svojím hlasovaním akreditovaní žurnalisti.



All star tím MS (podľa médií):

Jussi Olkinuora – Mikko Lehtonen (obaja Fín.), Seth Jones (USA) – Pierre-Luc Dubois (Kan.), Roman Červenka (ČR), Sakari Manninen (Fín.)



Nejlepší hráči podľa postov:

Brankár: Jussi Olkinuora

Obranca: Mikko Lehtonen

Útočník: Roman Červenka



Najužitočnejší hráč (MVP): Jussi Olkinuora