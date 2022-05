Ďalšia stopka pre agresorov: Rusi a Bielorusi sa neobjavia na MS 2023

Ruskí a bieloruskí hokejisti sa nepredstavia ani na budúcoročných majstrovstvách sveta, ktoré sa od 12. do 28. mája 2023 uskutočnia v Tampere a Rige. Na výročnom kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) rozhodli delegáti o "zmrazení" ich účasti na všetkých svetových šampionátoch.

Už vo februári IIHF nasledovala odporúčanie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a suspendovala obe krajiny až do odvolania, čím reagovala na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu. Tá sa uskutočnila aj z územia Bieloruska. Vylúčenie sa týka ruských a bieloruských reprezentačných tímov vo všetkých vekových kategóriách a všetkých súťažiach pod hlavičkou IIHF.

Okrem toho Petrohradu odobrali právo zorganizovať MS 2023. Na MS 2022 v Tampere a Helsinkách nahradili vylúčené krajiny Francúzsko a Rakúsko. Teraz je isté, že Rusi a Bielorusi si nezahrajú na MS ani o rok. Na výročnom kongrese v Tampere delegáti schválili návrh Rady IIHF o zmrazení ich účasti.

"Od začiatku sme sa snažili adaptovať na vzniknutú situáciu. Čakali sme s predĺžením suspendácie tak dlho, ako to bolo možné, dúfali sme v zlepšenie situácie, no to sa nestalo. Momentálne sme nemohli nič iné urobiť," uviedol na tlačovej konferencii v Tampere prezident IIHF Luc Tardif.

Ten spomenul aj logistické ťažkosti vyplývajúce z vylúčenia oboch krajín, ktoré mali vplyv na zloženie turnajov MS a určenie zostupujúcich a postupujúcich tímov. Návrat Ruska a Bieloruska na MS prinesie podľa neho rovnaké výzvy. V budúcnosti, keď IIHF odvolá suspendáciu, by sa mali obe krajiny vrátiť do elitnej kategórie MS.

Ruská a bieloruská hokejová federácia verdikt IIHF zhodne skritizovali. "Nesúhlasíme s rozhodnutím o zmrazení účasti ruského národného mužstva na svetovom šampionáte v roku 2023. Neexistuje žiadny právny základ na takýto verdikt," citoval web insidethegames.biz zo stanoviska Ruskej hokejovej federácie.