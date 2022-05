Július Hudáček končí v Sparte: Nahradí ho hviezdny český gólman!

Niekdajší slovenský hokejový reprezentant brankár Július Hudáček ukončil pôsobenie v českom extraligovom tím HC Sparta Praha. Ako informoval športový riaditeľ pražského klubu Petr Ton, tridsaťtriročný Spišiak nebude pokračovať o českého vicemajstra.

"Hudy prichádzal v čase, keď sme už boli dohodnutí s Jakubom Kovářom. Dohodli sme sa len na pôsobení do konca sezóny. Obe strany vedeli, že ide o krátkodobú spoluprácu. Situácia bola vopred daná. Hudy nám výrazne pomohol k účasti vo finále. Preberali sme aj možnosť, že by zostal. Dohodli sme sa však, že nemá zmysel mať vedľa seba takto silných gólmanov, ktorí chcú byť brankárskou jednotkou. Vieme, akú ma Hudy cenu. Platiť dve jednotky by nebolo ekonomicky zdravé," povedal Ton na klubovom webe.

Július Hudáček prišiel do Sparty v závere januára 2022 z lotyšského Dinama Riga. V tejto sezóne skúsený slovenský gólman absolvoval 14 duelov v KHL, v Sparte pridal ďalších 20 štartov. V najvyššej českej súťaži mal úspešnosť zásahov 91,7 percenta, v play-off 91 percent. Zatiaľ nie je známe ďalšie jeho pôsobisko.

Július Hudáček oznámil koniec reprezentačnej kariéry po minuloročných MS v Rige, na seniorských svetových šampionátoch odchytal za Slovensko dovedna 19 zápasov.