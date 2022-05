Česko postúpilo do semifinále: O triumfe rozhodlo fantastickými presilovými hrami

Hokejisti Česka postúpili do semifinále MS vo Fínsku. V úvodnom štvrtkovom štvrťfinále v Helsinkách triumfovali nad Nemeckom 4:1 a druhýkrát za uplynulých šesť rokov sa prebojovali medzi najlepšiu štvoricu šampionátu.

Česi výborne zvládli úvod stretnutia, keď vybehli na súpera a v 11. minúte viedli 2:0 po pekných presilovkových kombináciách. Najprv sa presadil David Pastrňák a po ňom kapitán Roman Červenka. Aj tretí gól padol v početnej výhode, elitný útok si góly podelil, tretí pridal David Krejčí. Nemci znížili v 54. minúte v hre bez brankára, ale triumf a postup Česka spečatil krátko pred koncom gólom do prázdnej bránky Jiří Smejkal.

Štvrťfinále (Helsinki):

Nemecko - Česko 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Góly: 54. Seider (Noebels, Plachta) - 3. Pastrňák (Krejčí, Červenka), 11. Červenka (Krejčí, Hronek), 33. Krejčí (Pastrňák, Červenka), 59. Smejkal (Kämpf). Rozhodovali: Nord (Nem.), Štolc (Švaj.) - Chaput (Kan.), SYNEK (SR), vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 4290 divákov.

Českí hokejisti vybehli na súpera plnou parou. Vysokým forčekingom robili Nemcom nesmierne problémy, dostali ich pod tlak a po desiatich minútach viedli 2:0 na góly a 6:0 na strely na bránku. Prvý faul najmenej vylučovaného tímu na turnaji prišiel už po 35 sekundách a Česi ho potrestali. Červenka nahral medzi kruhy Krejčímu, ten nevystrelil, ale poslal puk ešte doľava na Pastrňáka, ktorý mal pred sebou úplne odkrytú bránku. Aj druhý gól padol v početnej výhode a po ešte krajšej akcii na jeden dotyk. Tri rýchle prihrávky, krížny pas Krejčího na pravý kruh a strela v pokľaku Červenku znamenali dvojgólový náskok.V ďalších minútach bola hra už vyrovnanejšia. V 18. minúte bol blízko ku kontaktnému gólu Reichel, ktorý sa v hre 4 na 4 okamžite po buly dostal za obrancov a v nájazde trafil do žŕdky.

V druhom dejstve pokračoval hokej vo vysokom tempe a útoky sa prelievali zo strany na stranu. Väčšie šance mali Česi, Sklenička, Blümel i Flek si vylámali zuby na Grubauerovi. V 30. minúte prišlo prvé vylúčenie na českej strane a Nemcom sa otvorila cesta k zníženiu. Dobrú šancu však mal len Noebels a s ňou si poradil Vejmelka. Vzápätí prišla početná výhoda aj na druhej strane a Česi opäť dokázali, že vedia využívať dôležité momenty. Ich tretiu presilovku v zápase premenil na tretí gól už po 12 sekundách Krejčí. V 34. minúte mohlo byť už 4:0, no Grubauer vykorčuľoval z bránky a zmaril nájazd Blümela. Potom prišli veľké chvíle Vejmelku. Najprv sa vyznamenal pri šanciach Fischbucha a Loibla a v 36. minúte vyškriabal lapačkou puk na žŕdku po prečíslení 2 na 1 a strele Noebelsa, ktorý už zdvíhal ruky nad hlavu.

Nemci odštartovali tretie dejstvo náporom a snažili sa čo najskôr znížiť. Plachtova strela skončila na žŕdke a Michaelis sa nepresadil z dorážky. Česi však v obrane minimálne chybovali a Vejmelkovi pomáhali obetavými zákrokmi. V 51. minúte fauloval Kundrátek a nemecký tréner Söderholm stiahol brankára. Ščotka najprv takmer trafil prázdnu bránku, no potom už Nemci v hre 6 na 4 zavreli súpera v tretine. Puk niekoľkokrát poskakoval pred bránkovou čiarou, ale dotlačiť sa im ho nepodarilo. Po návrate Kundrátka však pokračovali bez brankára a nakoniec slávili úspech. V 54. minúte znížil Seider a duel ešte poriadne zdramatizoval. Česi nevyužili obrovskú šancu na rozhodnutie, keď išli Krejčí s Pastrňákom sami na Grubauera, ale ten ich prihrávkový „pingpong" prečítal. Nemecký brankár v záverečnej päťminútovke chodil na striedačku vždy, keď sa to dalo, a jeho spoluhráči to niekoľkokrát takmer využili. V 57. minúte trafil Reichel po závere pred bránkou hornú žŕdku. O dve minúty neskôr však Smejkal vyviezol puk z obranného pásma a gólom do prázdnej bránky spečatil postup Čechov.