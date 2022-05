Kto bude chytať proti Fínsku? Asistent trénera Podkonický: Verím, že nervozita opadne

V bránke Slovenska vo štvrťfinálovom zápase na MS v Tampere proti Fínsku bude Adam Húska. Zverenci Craiga Ramsayho (71) nastúpia v rovnakej zostave ako proti Dánsku.

Slovenskí hokejisti si po prvý raz vyskúšali ľad v Nokia aréne na dopoludňajšom rozkorčuľovaní. "Je to nádherná hala, je tu parádny ľad. Veľmi sa tešíme na zápas aj atmosféru," povedal asistent trénera Andrej Podkonický. Potvrdil, že zostave sa oproti zápasu s Dánskom v poslednom stretnutí v základnej skupine nezmení.

Večerný duel bude zdobiť aj výborná atmosféra, fínski fanúšikovia už dopoludnia napriek nepriaznivému počasiu okupovali podniky v tamperských uliciach. "Verím, že nervozita opadne so začiatkom zápasu. Hráči si to užijú, pred takouto kulisou je radosť hrať," povedal Podkonický.

Slováci nevyhrali nad Suomi na vrcholnom turnaji už 18 rokov, túto sériu chcú ukončiť. "Možno sa to podarí dnes. Sme na to pripravení, vieme, čo nás čaká. Fíni veľmi dobre brána, ale dobre bránili aj Dáni. Nám to do ich siete padalo nám po tečoch a dorážkach. Česi v zápase s Fínmi vôbec nestrieľali, my musíme dávať všetko na bránku a hrať čo najjednoduchšie," uzavrel Podkonický.