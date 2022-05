Trio skalných hokejových fanúšikov Slovenska sa vydalo do Helsínk na MS autom: Dobrodružstvo za 500 eur!

Náročná cesta plná adrenalínu, ale zážitok na celý život! Trojica fanúšikov zo Šurian a Trávnice - bratia Jaroslav a Marián so svojou manželkou Slávkou zažili parádne hokejové dobrodružstvo. Podporiť slovenský tím do Helsínk prišli na osobnom aute. Denníku Nový Čas prezradili, že najazdili 3 500 kilometrov, išli cez 6 krajín, minuli 200 litrov benzínu, ale minuté stovky eur vôbec neľutujú!

Trojčlenná slovenská posádka vyrazila do dejiska majstrovstiev sveta v stredu večer o 22.00 hodine. „Zobrali sme si v robote tri dni dovolenky, nabalili veci do auta a vyrazili. Bol to spontánny výjazd, nič dopredu sme neplánovali. Rozhodli sme sa pár dní pred cestou, že ideme podporiť našich chalanov,“ prezradil fanúšik Jaro, ktorý dlhé roky pracoval ako profesionálny vodič.

Náročná cesta zo Slovenska do Škandinávie ho vôbec neodradila. „Mohli sme ísť aj letecky, ale cesta autom cez niekoľko pobaltských krajín je zážitok a aj adrenalín,“ pokračoval jeho starší brat Marián.

Zážitok na celý život

Náročná jazda do Helsínk trvala dva dni, celkovo museli najazdiť vyše 1 700 kilometrov. „Za volantom sme sa s bratom, samozrejme, striedali a v Estónsku sme aj prenocovali. Potom sme si v Tallinne, kde sme sa nalodili na trajekt, zase trošku oddýchli,“ pokračuje Jaroslav.

Trojica parťákov dorazila do fínskej metropoly v piatok a naživo si pozrela dva súboje nášho výberu proti Kazachstanu i Taliansku. „Asi sme chalanom priniesli šťastie po predošlých troch prehrách,“ zasmiala sa Slávka.

Už chystajú repete

Po sobotňajšom večernom stretnutí s Talianmi trojica nadšencov ešte prespala a ráno nabrala smer Slovensko. Opäť si zopakovala šialenú 1 700-kilometrovú cestu nazad. Domov dorazili plní zážitkov až v pondelok. „Bolo to únavné, ale stálo to za to. Určite si to ešte niekedy zopakujeme,“ dodal odhodlane Marián.

Koľko ich to stálo

Benzín: 200 l (6 tankovaní) - 400 eur

Trajekt: spiatočný lístok aj s autom (3 osoby) - 150 eur

Ubytovanie: Estónsko, iba cesta tam - 50 eur (3 osoby)

Ubytovanie: Fínsko, apartmán 2 noci - 328 eur

Vstupenky: Kazachstan, 3 lístky po 15 eur - 45 eur

Vstupenky: Taliansko, 3 lístky po 12 eur - 36 eur

Vreckové: 3-krát po 150 eur - 450 eur

Celkové náklady: asi 1 459 eur

- na osobu 486 eur