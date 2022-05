Útočník Krištof po postupe do štvrťfinále: Zvládli sme to ako veľký a skúsený tím

Slovenská hokejová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta vo Fínsku prebojovala do štvrťfinále vyraďovacej časti.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho v záverečnom súboji základnej A-skupiny v Helsinkách zdolali Dánov vysoko 7:1 a bez ohľadu na posledný duel v skupine majú istotu 4. priečky tabuľky. V boji o semifinále nastúpia vo štvrtok proti víťazovi A-skupiny, bude ním Švédsko (15.20 h SELČ) alebo domáce Fínsko (19.20 h). Jasné je, že slovenský tím sa presťahuje z Helsínk do Tampere.

Hlasy po zápase s Dánskom:

Šimon Nemec, obranca SR: "Prežívame veľké emócie. Sme veľmi radi, že sme dnešný zápas takto zvládli. Rozhodlo nastavenie v našich hlavách. Nemali sme na výber, museli sme vyhrať. Išli sme do toho naplno. Dáni mali ťažší program, v nohách mali zápas s Kanadou. My sme na nich vybehli. Sme radi, že sme si postup vybojovali sami, hoci Kanada určite získa nejaké body s Francúzskom. Výsledok 7:1 je pekný a môžeme sa od neho odraziť."

Miloš Roman, útočník SR: "Podali sme zodpovedný výkon. Tomáš Tatar nás naštartoval, v druhej tretine sa Dáni po štvrtom góle položili. Hrali sme dobre celých 60 minút. Kontrolovali sme zápas, triumf je zaslúžený. Môžeme sa pozerať na to, čo bude ďalej."

Michal Krištof, útočník SR: "Zvládli sme to ako veľký a skúsený tím. Počas turnaja sme každý zápas boli lepší a lepší. Dnes sme hrali jeden za druhého. Dáni nám od začiatku nestíhali. Bolo vidieť, že majú za sebou ťažký zápas. Vedeli sme, že keď nahodíme puk do útočného pásma, tak ho vybojujeme a dokorčuľujeme my. Z toho sme aj dali nejaké góly. Najmä v pohybe sme boli lepší."

Juraj Slafkovský (útočník SR): "Aj keď bol výsledok aký bol, tak to bol náročný zápas. Bolo cítiť, že to bol už siedmy duel na turnaji. Chceme však tých stretnutí hrať viac, osem aj deväť aj viac, takže na toto musíme byť pripravení. Po úvodnom triumfe na turnaji na nás asi prišla taká deka, ale sila tímu je v tom, že sme sa dokázali postaviť na vlastné nohy. Dnes sme predviedli výborný výkon a konečne aj dali góly. Fínsko alebo Švédsko bude výzva, no je jedno, kto z nich to bude. Musíme hrať naplno, od prvého po posledného najlepší hokej, ako vieme. Nechcem však predbiehať, teraz si ideme oddýchnuť."

Craig Ramsay, tréner SR: "Podali sme po dlhšom čase výborný výkon. Hrali sme agresívne a páčilo sa mi, že ako sme hrali v ofenzíve a ako sme držali puk. Tím potiahol Tomáš Tatar, strhol so sebou celé mužstvo. Bolo vidieť, že je to hráč z NHL. Ale musím pochváliť každého hráča, ktorý nastúpil do zápasu. A páčila sa mi aj naša disciplína."