Tampa s Černákom postúpila do finále konferencie, Colorado je krok od neho

Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom postúpili do finále Východnej konferencie NHL. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára zdolal vo štvrtom dueli 2. kola play off doma Floridu 2:0 a sériu vyhral v najkratšom možnom čase 4:0 na zápasy.