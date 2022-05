Nevyniká len na ľade: Benjamínok slovenskej reprezentácie po zápase zahviezdil aj pred médiami

Na ľade síce strávil len niečo vyše 8 minút, no vždy hýril aktivitou a po zápase bol zaslúžene vyhlásený za nášho najlepšieho hráča. Vzhľadom na túto skutočnosť bol oslovený na rozhovor pre oficiálny portál IIHF, ktorý následne obletel sociálne siete na Slovensku.

S jeho typickým úsmevom bezproblémovo odpovedal na otázky reportérky plynulou Angličtinou. Doteraz pritom neokúsil angažmán v zahraničí, a tak svetu ukázal, že nie je len vynikajúcim mladým hokejistom, ale taktiež vzorným študentom.

First #IIHFWorlds goal. Big win for Slovakia. Adam Sykora cannot be happier tonight.🙂#ITASVK #IIHFWorlds pic.twitter.com/OdStEnYceT