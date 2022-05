Slováci sa po výhre nad Kazachstanom zhodujú: Utrápený výkon

Slovenskí hokejoví reprezentanti vybojovali na MS vo Fínsku druhé víťazstvo. V piatkovom zápase A-skupiny v Helsinkách zdolali Kazachstan 4:3 a so šiestimi bodmi sa posunuli v tabuľke priebežne na piate miesto.

hlasy po zápase /zdroj: RTVS a TASR/:

Miloš Roman, útočník SR: "Prvé dva góly sme im darovali v presilovke, boli to zbytočné oslabenia. Ale pri hre 5 na 5 vieme držať krok s každým. Musíme sa vyvarovať takých faulov a nedávať im šance. Chceli sme hrať v tretej tretine svoju hru, ale dali šťastný gól a potom hrali vabank. Našťastie sme to udržali."

Juraj Slafkovský, útočník a autor štvrtého gólu SR: "Určite nám spadol balvan zo srdca. Bol to zápas ako každý iný, potrebovali sme ho vyhrať. Pred stretnutím mnohí čakali, že to bude možno jednoduchý zápas, ale bol to ubojovaný výkon. Som hrdý za každého hráča, ktorý nastúpil. Niekedy sme viac pod stresom, no je to pochopiteľné, je nás tu plno mladých chlapcov, o to je cennejšie, že sme to udržali."

Martin Fehérváry, obranca a autor druhého gólu SR: "Myslím si, že to bolo trochu utrápené. Musíme sa viac upokojiť, zbytočne sme sa dostali do stresu. Máme mladé mužstvo, ten stres tam je, ale musíme hrať viac ako tím, súdržne, s väčšou pohodou. Po zápase so Švajčiarskom sme si dali míting, vedeli sme, čo musíme urobiť v presilovkách, že treba posielať viac pukov na bránku. Kazachovia nás napádali, hrali nepríjemne. Musíme sa poučiť z chýb, hrať nabudúce jednoduchšie. Teraz treba dobre zregenerovať a pripraviť sa na Talianov."

Andrej Kollár, debutant na MS a autor prvého gólu SR: "Po góle som sa veľmi tešil. Dôležité je vyhrať, to sa nám podarilo a sme radi za tri body. Bol to hore-dole hokej, prvé dva góly sme im darovali, boli to "sprosté" vylúčenia. Chyby sa však stanú, spravili sme ich celkom dosť, súper nás za ne potrestal. Musíme sa ich vyvarovať, potom sa nám bude jednoduchšie hrať."

Andrej Podkonický, asistent trénera: "Bol to ťažký zápas. V prvej tretine sme hrali dobre až po tie fauly, ktoré sme urobili. Pri druhom góle sme urobili chybu pri napádaní, bohužiaľ, dostali sme z toho gól. Prišiel nám faul súpera, to nám veľmi pomohlo. Za stavu 1:2 boli chalani nervózni a bolo to na nich vidieť. Potom sme sa upokojili. Odmakali sme to až do konca a som rád, že sme dokázali zvíťaziť."