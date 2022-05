Chýbal iba kúsok! Juraj Slafkovský mal na hokejke gól šampionátu: Pre neprajníkov má štipľavý odkaz

Má síce iba 18 rokov, no patrí medzi najsledovanejších hokejistov celého svetového šampionátu vo Fínsku. Prospekt Slovenska pre najbližší draft do NHL Juraj Slafkovský v zápase proti Kazachstanu ukázal, prečo mu odborníci predpovedajú výber z najvyšších priečok.

Za stavu 3:2 v náš prospech vzal Juraj Slafkovský zodpovednosť do vlastných rúk a ukázal svoje šikovné ruky. Z obranného pásma sa technickými parádičkami predral až k bráne Kazachov a nechýbalo veľa, aby ukážkovú individiuálnu akciu zakončil gólovo.

Najskôr na stredovej čiare pohybom šikovne oklamal dvojicu defenzívnych hráčov súpera, už o niekoľko sekúnd prišla ukážkova sťahovačka a Slafkovský sa rázom ocitol zoči-voči brankárovi. Obranca Kazachstanu čo i len chvíľku neváhal a zatiahol ručnú brzdu. Rozhodcovia nariadili trestné strieľanie, ktoré sám faulovaný hráč potrestal a uzavrel stav stretnutia.

Ak by sa slovenskému klenotu podarilo skórovať, zrejme by sa stal horúcim adeptom na najkrajší gól celého svetového šampionátu vo Fínsku.

Juraj Slafkovský si pred trestným strieľaním v zápase proti Kazachstanu spomenul na Petra Cehlárika. Slovenský krídelník rozhodol gólom piaty zápas Slovákov na MS v Helsinkách, keď zopakoval zakončenie svojho spoluhráča z olympiády z Pekingu. V mixzóne po zápase zanechal aj štipľavý odkaz niektorým fanúšikom.

Mladý krídelník gólom potrestal faul Sagadejeva, ktorý ho nedovolene zastavil po individuálnom prieniku. Puk si dal najskôr do bekhendu a potom forhendovou strelou zakončil. Rovnakým spôsobom dal gól aj Peter Cehlárik na ZOH v Pekingu, po ktorom si Slováci vybojovali postup do semifinále. "Spomenul som si pred nájazdom na Cehla ako dával behkend a forhend. Veril som, že to padne," priznal 18-ročný mladík.

Už v sobotu večer čaká Slovákov šiesty zápas na turnaji proti Taliansku, v ktorom chcú zopakovať triumf. "V každom zápase chceme nadviazať na dobré veci a tri body sú cieľ aj proti Taliansku," povedal Slafkovský a na záver nechal odkaz: "Sme radi za toto víťazstvo. Všetci dvojtýždňoví tréneri sú šťastnejší a musia teraz hľadať, kde inde máme problém."