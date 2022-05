Bojovní Slováci nedovolili Kazachom získať prvé body: Premiérový zásah debutanta Kollára

Skóre otvoril v 13. minúte Andrej Kollár, ktorý tak gólovo ozdobil svoj debut na MS. Kazachovia ešte v prvej tretine otočili skóre dvoma presnými zásahmi v presilovkách, keď potrestali dve vylúčenia Kristiána Pospíšila.

V druhom dejstve však Slováci zvýšili aktivitu a v priebehu piatich minút strelili tri góly. O obrat sa postarali v päťminútovej početnej výhode Martin Fehérváry a Adam Liška, na 4:2 zvýšil z trestného strieľania Juraj Slafkovský. Kirill Paňukov v 44. min znížil na rozdiel jedného gólu, no Slováci si už víťazstvo udržali.

Zverencov trénera Craiga Ramsayho čakajú v boji o štvrťfinále ešte dva skupinové zápasy, najbližšie sa v sobotu o 19.20 SELČ stretnú s Talianskom a na záver "áčka" narazia v utorok o 15.20 zrejme v kľúčovom dueli o postup proti Dánsku.

To má rovnako šesť bodov, no odohralo o zápas menej. Kazachov, ktorí stále čakajú na prvý bod, čaká v nedeľu o 15.20 obhajca titulu a líder skupiny Kanada.



A-skupina (Helsinki):

Kazachstan - Slovensko 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Góly: 16. Paňukov (Blacker, Orechov), 18. Ševčenko (Starčenko, Valk), 44. Paňukov (Orechov) - 13. Kollár (Takáč), 30. Fehérváry (Liška, Slafkovský), 34. Liška (Krištof, Húska), 35. Slafkovský (z tr. strieľania). Rozhodcovia: Hansen (Nór.), Šír (ČR) - Davis (USA), Zunde (Lot.), vylúčení: 0:3 na 2 min., navyše Akolzin (Kaz.) 5 min. za napadnutie, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, zmeny: Minárik od 21. min namiesto Pospíšila.

Kazachstan: Šutov - Blacker, Orechov, Metalnikov, Dietz, Šalapov, Beketajev, Svedberg, Sam. Danijar - Akolzin, Sagadejev, Starčenko - Michajlis, Valk, Savickij - Paňukov, Ševčenko, Šestakov - Petuchov, Rachmanov, Gurkov - Asetov

Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Rosandič - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Roman, Pospíšil - Lantoši, Tamáši, Liška - Sýkora, Kollár, Takáč



Slováci sa od úvodu pustili do súpera. V 4. minúte prvý útok zatlačil Kazachov a Fehérváry delovkou rozozvučal konštrukciu bránky Šutova. Videorozhodca potvrdil, že puk sa odrazil od spojnice von. Gólom zaváňalo aj bekhendové zakončenie Lantošiho, no Šutov mu nedovolil radovať sa. Vzápätí za vlastnou bránkou zaváhal Ivan a po jeho chybe mal tutovku na hokejke Valk, Húska podržal svoj tím.

Slováci v 1. tretine dokázali zamknúť súpera v jeho obrannom pásme, Kazachovia však dobre vykrývali predbránkový priestor a nepúšťali slovenských útočníkov k dorážkam. Až v 13. min predviedol dobré napádanie štvrtý útok, po aktivite Sýkoru sa puku zmocnil Takáč, prihral pred bránku voľnému Kollárovi a ten okorenil svoj debut na MS gólom - 0:1.

Z vedenia sa tešili Slováci iba tri minúty, v kazašskej presilovke vyrovnal Paňukov, ktorý dorazil do siete strelu Blackera. Okamžite mohol odpovedať Krištof, ale v sólonájazde neuspel. To ho mohlo mrzieť, lebo následne putoval na trestnú lavicu druhýkrát Pospíšil a súper využil aj svoju druhú početnú výhodu, keď Húsku prekonal bekhendom Ševčenko - 2:1.

Od druhej časti nahradil Pospíšila v útoku Minárik. Slováci rozbehli tretinu svižne, aj so šancou Takáča, no v rozlete ich zabrzdilo vylúčenie Grmana. Oslabenie však tentoraz ustáli a po ňom pokračovali v aktívnej hre, s častejšou streľbou na kazašskú bránku. V polovici stretnutia dostal Akolzin za napadnutie Minárika vyšší trest a Slováci hrali päťminútovú presilovku, ktorú dokonale využili.

Najprv tečovanou strelou vyrovnal Fehérváry a potom Krištof vyslal do úniku Lišku, ktorý si položil Šutova a zasunul puk medzi betón a žŕdku - 2:3. Výborná päťminútovka pokračovala faulom Sagadejeva na prenikajúceho Slafkovského, po ktorom nariadili rozhodcovia trestné strieľanie. Slafkovský zvolil forhendovú kľučku a zvýšil už na 4:2.

