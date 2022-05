Česká hviezda David Pastrňák: Prvýkrát prehovoril o smrti synčeka!

Český víťazný pokrik sa ozýval vo štvrtok večer útrobami štadiónu. To sa len hokejista David Pastrňák (25) blížil za novinármi po tom, ako sa Čechom na MS podarilo vybojovať dôležitú výhru proti Lotyšom. Na začiatku tlačovky sa usmieval na všetky strany, no prišlo aj na citlivé súkromné témy.

Pastrňák sa k českej reprezentácii vo Fínsku pripojil po tom, ako jeho tím Boston Bruins vypadol v play-off prvého kola s Carolinou. Kreatívny útočník s rozhodnutím pomôcť národnému tímu neváhal ani sekundu. Aj keď to so sebou prinieslo úvodné nepríjemnosti.

„Vstup do turnaja nebol pre mňa vôbec jednoduchý. Bol som až príliš unavený. Prvé dni sú vždy také. Ale celkový dojem zo zápasu s Lotyšmi je skvelý. Bol pre nás mimoriadne dôležitý.

Tri body sme potrebovali ako soľ. Všetci v šatni si toho boli vedomí. Sústredenosť bola obrovská. Myslím, že to bolo na našej hre vidieť,“ uviedol Pastrňák, ktorý má za sebou náročný rok 2021. Vlani v lete sa mu totiž narodil synček Viggo, ktorý zomrel len 6 dní po pôrode.

„Bol to pre mňa celkovo zložitý rok. Snažil som sa otočiť list tak rýchlo, ako to len išlo. Teraz som na tom oveľa lepšie ako pred niekoľkými mesiacmi. Všetko je to len o čase. Čase a láske. Bolo to ťažké, nikomu neželám, aby si prešiel tým, čím som prechádzal ja. Snáď sú pred nami lepšie okamihy,“ otvoril sa novinárom Pastrňák a na záver prešiel opäť na hokejovú tému.

„Toto je náročný turnaj a nenájdeme tu ľahkého súpera. Chlapci v prvých dvoch zápasoch hrali dobre, ale získali len tri body. Potom im to nevyšlo proti kvalitnej defenzíve Rakúska. Ideme ďalej, nič sa pre nás nekončí,“ uzavrel Pastrňák.