Kazachstan proti obrovskému favoritovi siahal na body: Hetrikom spasil Kanaďanov Cozens

Hokejisti Kanady splnili úlohu favorita a v základnej A-skupine MS vo Fínsku zdolali Kazachstan 6:3. Kazachovia v zápase dvakrát viedli (1:0, 2:1) a obhajcovi zlata dlho vzdorovali, no Kanaďania v závere zlomili odpor súpera. Útočník Dylan Cozens sa stal druhým hráčom MS, ktorý dosiahol hetrik.

Zápas sa začal s vyše hodinovým meškaním o 20.30, keďže pred prvým dnešným duelom (Nemecko - Dánsko 1:0) vypukol v helsinskej aréne menší požiar. Jeho uhasenie a následné bezpečnostné opatrenia posunuli začiatky oboch stretnutí.

Kanaďania si štvrtým víťazstvom udržali stopercentnú bilanciu a vďaka lepšiemu skóre sú na 1. mieste A-skupiny pred rovnako nezdolanými Švajčiarmi. Kazachstan je na opačnom póle tabuľky, keďže doteraz nezískal ani bod. Kanaďania nastúpia po dni voľna v sobotu 19. mája od 15.20 SELČ v šlágri A-skupiny proti Švajčiarsku. Hráči Kazachstanu budú už v piatok o 19.20 najbližší súper slovenských reprezentantov.

A-skupina (Helsinki):

Kanada - Kazachstan 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

Góly: 4. Cozens (Graves, Roy), 15. Batherson (Johnson, Graves), 18. Lowry (Johnson, Anderson), 33. Severson (Gregor), 52. Cozens (Batherson, Severson), 60. Cozens (Dubois, Severson) – 3. Petuchov (Gurkov, Asetov), 13. Šestakov (Akolzin, Paňukov), 48. Savickij (Michajlis, Orechov). Rozhodovali: Rekucki (USA), Rohatsch (Nem.) – Constantineau (Fr.), Nittylä (Fín.), vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 2299 divákov.

Hráči Kazachstanu mali nádejný vstup do zápasu, keď Petuchov v ich prvej vážnejšej šanci využil zakrytý výhľad brankára Thompsona - 1:0. Tento stav však vydržal iba 80 sekúnd, nepokrytý Cozens zblízka dorazil puk za brankára Šutova - 1:1. Rozbeh favorita pribrzdili tri oslabenia a Kazachstan išiel druhýkrát do vedenia. Šestakov zblízka pretlačil puk do bránky. Kanaďania však ešte do prvej prestávky stihli otočiť skóre. Už o dve minúty Batherson spoza bránky využil odraz puku od brankára Šutova a vyrovnal. Rýchla súhra v kanadskej presilovke a zakončenie Lowryho prvýkrát poslali do vedenia favorita - 3:2.

Kanaďania sa v druhej tretine snažili diktovať tempo, ale v ich hre bolo viacero nepresností a do šancí sa viackrát dostali aj Kazachovia. Presilovka Kanady v 29. minúte priniesla efektný moment, keď brankár Šutov zmaril pohotovú streli Johnsona rýchlou lapačkou. V 33. minúte sa obranca Severson dostal do úniku po návrate z trestnej lavice a prekonal brankára - 4:2.

Kazachovia sa však nevzdávali, držal ich aj Šutov a sami viackrát „podkúrili" súperovi. Šancu na bodový úspech vykresal v 48. minúte Savickij, keď ťažil z nastreleného puku do Gravesa a následnej prihrávky Michajlisa pred odkrytú bránku. Kanaďania získali späť dvojgólový náskok v presilovke v 52. minúte, keď Cozens pohotovo prestrelil Šutova. Rovnaký hráč v závere zaznamenal šiesty gól Kanady, keď zblízka dokonal hetrik - 6:3.