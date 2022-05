Hokejový trpaslík poriadne vytrápil severanov: Outsidera držal nad vodou bývalý extraligový brankár

Dánski hokejisti zvíťazili v utorňajšom zápase "slovenskej" A-skupiny nad Talianskom tesne 2:1. Severania síce prestrieľali outsidera pomerom 45:14, no na výhru sa natrápili a zariadil ju až v 42. minúte Mathias Bau Hansen.

Dáni nastúpia najbližšie vo štvrtok o 15.20 h proti Nemecku, Talianov, ktorí sú po troch stretnutiach stále bez bodu, čaká už v stredu popoludní duel s Francúzskom.



A-skupina (Helisnki):

Taliansko - Dánsko 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Góly: 39. Petan (Hannoun, Miglioranzi) - 16. Ehlers (Blichfeld, Bau Hansen), 42. Bau Hansen (Meyer). Rozhodovali: Dehaen (Fr.), Šír (ČR) - Seewald (Rak.), Špůr (ČR), vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2557 divákov.

Taliansko: Bernard - Pietroniro, Miglioranzi, di Perna, Spornberger, Gios, Glira, Casetti - Petan, Mantenuto, Frank - Frigo, S. Kostner, Sanna - McNally, Hannoun, Deluca - Traversa, D. Kostner, Insam - Magnabosco

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen - Blichfeld, Nielsen, Ehlers - Storm, Scheel, Regin - Bau Hansen, Meyer, Bjorkstrand - Jakobsen, Poulsen, Aagaard - Asperup



Favoriti zápasu boli Dáni a od úvodu to potvrdzovali. Mali viac z hry, viac striel, viac sa tlačili do bránky, no dlho nevedeli prekonať talianskeho brankára Bernarda.

Ten kapituloval až v 16. minúte pri druhej dánskej presilovke, keď mu výborne clonil Bau Hansen a Ehlers ho prestrelil z ľavého kruhu. Dáni si v úvode druhej tretiny zahrali ďalšie dve presilovky, krátko dokonca 5 na 3, ale napriek početnej streľbe druhý gól nepridali.

V dvoch tretinách prestrieľali súpera 36:8, ale do druhej prestávky išli za nerozhodného stavu po tom, čo Petan využil v 39. minúte presilovku. V 42. minúte poslal Dánov opäť do vedenia Bau Hansen, ktorý využil prihrávku Meyera spoza bránky, no Taliani im boli v tretej tretine vyrovnanejšími súpermi.

V 54. minúte trafil Di Perna žŕdku a krátko na to mohli vyrovnať jeho spoluhráči počas presilovky, no nezvládli ju a Dahma neohrozili. Dáni záver zvládli a i keď s problémami, potvrdili úlohu favoritov.