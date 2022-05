Blíži sa koniec kariéry veľkej hviezdy NHL? Emotívne lúčenie po vyradení z play-off

Čaká ho veľmi dôležité rozhodovanie. Má už 36 rokov, takže je vo hviezdach, ako to s ním bude. „Je veľmi skoro, všetko je ešte čerstvé," povedal kapitán Bostonu tesne po vyradení v prvom kole play-off NHL o pokračovaní v kariére.

Nejedného fanúšika musel rozcítiť pohľad na Bergerona, ktorý objímal svojich spoluhráčov a zároveň im ďakoval. „Je to dôvod, prečo to bolí ešte viac. Je to sklamanie," vyjadril sa po zápase jeho dlhoročný spoluhráč Brad Marchand.

