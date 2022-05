Česi sa potrápili s trpaslíkom, strelecky zabrali až v druhej polovici zápasu

Českí hokejisti zvíťazili v sobotu vo svojom prvom zápase B-skupiny MS vo fínskom Tampere nad Veľkou Britániou 5:1. Zverenci fínskeho trénera Kariho Jalonena sa síce dlhšie rozbiehali, ale od polovice druhej tretiny mali stretnutie jasne vo svojich rukách a potvrdili úlohu veľkých favoritov.

Druhý duel odohrajú v nedeľu o 19.20 h proti Švédom, Britov čaká už o 11.20 h stretnutie s Nórmi.

B-skupina (Tampere):

Česko - Veľká Británia 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Góly: 28. Blümel (Krejčí, Červenka), 33. Flek (Ščotka, Jordán), 42. Jiříček (Červenka, Smejkal), 47. Černoch (Smejkal, Blümel), 49. Blümel (Červenka, Krejčí) - 51. Lake (Conway). Rozhodcovia: Štolc (Švaj.), Vikman (Fín.) - Constantineau (Fr.), Merten (Nem.), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6086 divákov.

Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, Sklenička, Jordán - Blümel, Krejčí, Červenka - Smejkal, Hertl, Vrána - Stránský, Špaček, Simon – Černoch, Zohorna, Flek

Prvú veľkú šancu mali už v 2. minúte Briti. Waller najprv zblokoval Jiříčkovu strelu a potom sa rútil sám na Dostála, ktorý jeho strelu k ľavej žrdi vyrazil betónom. V 5. minúte sa opäť predviedol český brankár, keď vykorčuľoval z bránky medzi kruhy a zastavil tak rodiaci sa nájazd Phillipsa. Česi sa v útoku zo začiatku trápili a prvú väčšiu možnosť mali až v 10. minúte, Hertl však trafil len do Bownsovho betónu. Brankár Britov si poradil aj s príležitosťami Červenku a Blümela.

Po prestávke sa už favoriti rozbehli a svoju prevahu vyjadrili aj gólovo. Prvá presilovka v zápase im síce nevyšla, ale v 28. minúte už Bownsa prekonali. Krejčí našiel žabkou pred bránkou Blümela a ten rozvlnil sieť. V 33. minúte mohol pridať druhý gól Červenka, po jeho trestnom strieľaní sa však puk odrazil od jednej žŕdky do druhej a od Bownsa smerom do siete, ale bránkovú čiaru nepreťal. Prešlo však len deväť sekúnd a Česi viedli o dva góly, keď sa Ščotkovo nahodenie odrazilo do bránky od Fleka.

V 42. minúte bolo už 3:0, presilovku využil už po 14 sekundách Jiříček a o ďalších päť minút pridal štvrtý kúsok Černoch. Česi aj v ďalších minútach dominovali a v 49. minúte zvýšil už na 5:0 Blümel. Presadili sa aj Briti, po chybe Červenku sa dostal do nájazdu Lake a zaznamenal čestný úspech svojej krajiny.