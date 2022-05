Draft NHL môže priniesť jedno veľké prekvapenie: Vyberie si Montreal ako jednotku syna generálneho manažéra?

Generálny manažér hokejového Montrealu Kent Hughes (52) si môže v nadchádzajúcom drafte NHL vybrať svojho syna Jacka. On ale túto variantu odmietol, na čo mu následne jeho potomok vtipne odpovedal.

Montreal si bude v tohtoročnom drafte vyberať ako prvý, preto sa otvorila možnosť, že by si známy funkcionár mohol do tímu vybrať svojho syna Jacka Hughesa (18). To však jednoznačne odmietol.

„Môžem vám sľúbiť, že Jack nebude našou prvou voľbou," s úsmevom odpovedal na tlačovej konferencii. Canadiens s najväčšou pravdepodobnosťou siahnu po Shaneovi Wrightovi.

​Keď sa o tejto správe dozvedel samotný Jack, svojmu otcovi na Twitteri venoval stručnú a výstižnú odpoveď. „Veľká chyba," napísal talentovaný center, ktorý by sa podľa predpokladov mal objaviť skôr až v druhom kole draftu NHL.