Draftová lotéria rozhodla o práve prvého výberu: Zahrá si Slafkovský s Tatarom?

Montreal Canadiens budú mať právo prvého výberu v júlovom drafte zámorskej hokejovej NHL.

Kanadský klub si v draftovej lotérii v noci na stredu udržal najvyššiu pozíciu, hneď za neho poskočili z piateho nasadeného miesta New Jersey Devils. Ako tretia bude vyberať Arizona. Draft sa uskutoční 7. a 8. júla v Montreale, vysoko by sa v ňom mali umiestniť slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský i Šimon Nemec.

Montreal mal najvyššiu šancu získať právo prvého výberu v drafte - 18,5 percenta a stal sa desiatym tímom od zavedenia lotérie v roku 1995, ktorýsi pozíciu udržal. Je zároveň prvým klubom od roku 1985, ktorý bude hostiť draft a vyberať si ako prvý, vtedy malo rovnakú príležitosť Toronto. Dva výbery v prvej šestnástke budú mať Columbus, ktorý získal šiestu pozíciu od Chicaga a potom uplatní svoj výber ako 12. v poradí, i Buffalo. Tímy sa v lotérii mohli posunúť o maximálne 10 miest, napokon sa o tri pozície posunuli iba "diabli" z New Jersey, za seba dostali Arizonu, Seattle i Philadelphiu. Pozície od 6. do 16. miesta zostali nezmenené.

Jednotkou draftu by mal byť podľa prognóz Shane Wright. Center Kingstonu z OHL figuruje na čele rebríčka korčuliarov zo severoamerických súťaží. Jeho najväčším konkurentom by mal byť Slafkovský, ktorý vstúpi do draftu ako jednotka preddraftového rebríčka Centrálneho skautského úradu (Central Scouting) medzi korčuliarmi z európskych súťaží. Osemnásťročný krídelník tak má veľkú šancu, že sa stane najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v histórii. Rekord drží Marián Gáborík, ktorého si Minnesota vybrala v roku 2000 z tretieho miesta. Slafkovský zažiaril na ZOH v Pekingu, kde siedmimi gólmi pomohol Slovensku k zisku historických bronzových medailí. Ako 17-ročný sa stal najproduktívnejším hokejistom, najlepším strelcom i najužitočnejším hráčom olympijského turnaja (MVP).

Vysoko by sa mal umiestniť aj jeho krajan a ďalší bronzový medailista z Pekingu Nemec, obrancovi Nitry patrí v záverečnom rebríčku medzi európskymi korčuliarmi tretie miesto. Útočník Filip Mešár z Popradu figuruje na 20. priečke, Adam Sýkora z Nitry je 42.



Poradie výberov v júlovom drafte:

1. Montreal Canadiens

2. New Jersey Devils

3. Arizona Coyotes

4. Seattle Kraken

5. Philadelphia Flyers

6. Columbus Blue Jackets (od Chicaga Blackhawks)

7. Ottawa Senators

8. Detroit Red Wings

9. Buffalo Sabres

10. Anaheim Ducks

11. San Jose Sharks

12. Columbus Blue Jackets

13. New York Islanders

14. Winnipeg Jets

15. Vancouver Canucks

16. Buffalo Sabres (od Vegas Golden Knights)