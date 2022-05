Prítomným tuhla krv v žilách: Brankár Colorada mohol prísť o oko!

Útočník „predátorov“ Ryan Johansen operoval v priestore pred bránkou. Pri presune čepeľou hokejky nešťastne zasiahol brankára Kuempera do pravého oka. Mužovi v maske Colorada nepomohla ani maska, cez ktorej mriežku hokejka prešla.

Skúsený Kanaďan okamžite odhodil svoju masku a na ľade sa s nepríjemným výrazom zvíjal v bolestiach. Stretnutie vyraďovacej časti NHL napokon musel dochytať jeho český kolega Pavel Francouz.

Prvé vyjadrenia trénera Jareda Bednara sú našťastie pomerne priaznivé. Zranenie by nemalo byť natoľko vážne a Darcy Kuemper by mohol zaujať miesto medzi troma žŕdkami už v nasledujúcom zápase.

