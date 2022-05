Tomáš Tatar si užil kapitánsku premiéru: Bol by som hrdý, keby môžem viesť toto mužstvo aj na šampionáte

Prišiel, obliekol si dres s kapitánskym „C" a s trofejou v ruke vyprevadil slovenskú hokejovú reprezentáciu na MS do Fínsku (13.- 29. mája 2022). Útočník Tomáš Tatar bol počas absencie Petra Čerešňáka prvýkrát v kariére kapitánom národného tímu a na premiéru s „céčkom" mu zostanú príjemné spomienky.

Čerešňák, ktorý bol počas prípravy na MS stabilný kapitán reprezentácie, dostal v generálke voľno a zastúpil ho najskúsenejší zo súčasného kádra trénera Craiga Ramsayho. Pre 31-ročného útočníka Tatara bol zápas proti Francúzsku (2:0) prvý a zároveň aj posledný prípravný duel pred šampionátom.

Do kanadského bodovania sa nezapísal a po zápase priznal, že cítil dôsledky „jet lagu" aj nedávno prekonanej chrípky. Duel na zaplnenom štadióne v Žiline si užil a bol rád, že ako kapitán doviedol tím k prvenstvu na Kaufland Cupe.

„Neviem, komu zveria ´céčko´. Ja by som bol veľmi hrdý na to, že by som mohol viesť toto mužstvo, ale nie je to moja priorita. To rozhodovanie nechám na niekoho iného. Ja som hlavne prišiel pomôcť tímu, tvoríme výbornú partiu a som veľmi rád, že som sa rozhodol prísť," poznamenal Tatar.

Vedenie reprezentácie zverejní finálnu nomináciu v pondelok 9. mája a Tatar by mal patriť k lídrom tímu. Majstrovstvá sveta vo Fínsku budú pre neho šieste v kariére. Prvýkrát na nich štartoval v roku 2010, o dva roky vo Fínsku nechýbal pri striebornom úspechu. V tom čase patril k najmladším hráčom tímu, tentoraz je už najskúsenejší. Na pozíciu lídra je pripravený: „Sme mladí, draví, bojujeme. Veľmi dobre korčuľujeme. Na hokej, ktorý predvádzame, sa dá pozerať. Myslím si, že aj divákom sa to páčilo," zhodnotil útočník New Jersey Devils.

Vo finálnom výbere Craiga Ramsayho s veľkou pravdepodobnosťou nebude chýbať ani najužitočnejší hráč ZOH v Pekingu Juraj Slafkovský. Aj pre neho bol duel proti Francúzsku prvý v rámci prípravy na MS. „Necítil som sa najlepšie, predsa len som toho ani veľa nenatrénoval, odkedy sa skončila sezóna. Mali sme zopár šancí, potom v druhej tretine som párkrát aj ´navaril´. Som však rád, že sme zvíťazili a udržali si čisté konto," poznamenal Slafkovský.

Rovnako ako v Pekingu, aj tentoraz nastúpil vo formácii s Pavlom Regendom. Počas absencie Miloša Romana bol v pozícii stredného útočníka Jakub Minárik. Tomu práve Slafkovský „načapoval" efektnú prihrávku, po ktorej si trenčiansky útočník pripísal prvý reprezentačný gól, keď v 1. tretine otvoril skóre. Jeho zásah sa napokon ukázal ako víťazný. „Ďakovať mi nemusí, je to hokej. Nabudúce prihrá on mne. Je určite rád, že dal prvý gól. Hneď som mu išiel vziať puk. Sme traja veľkí chlapi, mali sme prevahu v osobných súbojoch. Verím, že sa nám bude dariť aj na turnaji," poznamenal Slafkovský.