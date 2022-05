Feherváry so Studeničom pri výhrach svojich tímov, Colorado získalo postupový mečbal

Hokejisti Dallasu v zostave s Mariánom Studeničom zvíťazili v treťom stretnutí 1. kola play off NHL na domácom ľade nad Calgary 4:2. V sérii na štyri víťazstvá vedú 2:1. Slovenský útočník odohral päť a pol minúty a do štatistík si zapísal dva mínusové body.

Stars potiahol dvoma gólmi Joe Pavelski. V domácom drese nehral obranca Andrej Sekera, za hostí nenastúpil útočník Adam Ružička. Zápas číslo 4 je na programe o dva dni opäť v Dallase.

Najlepší tím Západnej konferencie po základnej časti Colorado vyhral v 3. stretnutí na ľade Nashvillu 7:3 a v sérii vedie už 3:0 na zápasy. Švédsky kapitán lavín Gabriel Landeskog dal dva góly a pridal dve asistencie. Nepríjemnou správou pre Colorado je, že sa mu zranil brankár Darcy Kuemper, ktorého trafil v prvej tretine do tváre puk a má problémy s okom. Avalanche môže o postupe do 2. kola rozhodnúť už v pondelok opäť v Nashville. Darilo sa aj Pittsburghu, ktorý doma zdolal New York Rangers 7:4 a v sérii vedie 2:1.

Washington v zostave s Martinom Fehérvárym zvíťazil v treťom stretnutí 1. kola play off NHL nad Floridou 6:1 a v sérii vedie 2:1. Slovenský obranca odohral 16:39 min a zaznamenal plusový bod.

NHL - 1. kolo play off:

Štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápasy:

Washington - Florida 6:1

/stav série: 2:1/

Pittsburgh - New York Rangers 7:4

/stav série: 2:1/

Štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápasy:

Nashville - Colorado 3:7

/stav série: 0:3/

Dallas - Calgary 4:2

/stav série: 2:1/