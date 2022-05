Strašidelné zábery z NHL! Na koordinátora časomiery spadlo plexisklo: V pohotovosti museli byť záchranári

Joe Foley sa v 35. minúte stretnutia nachádzal na jednej z trestných lavíc, keď český útočník David Pastrňák poslal Boston do vedenia 3:1 Domáci priaznivci sa tešili a niektorí to dali najavo búchaním na plexisklo.

Jedno z nich však nápor nevydržalo, vypadlo z rámu a spadlo na Foleyho. Na pomoc zranenému mužovi utekali zdravotníci a tí napokon museli Foleyho odviezť na nosidlách.

Keď nosidlá opúšťali ľadovú plochu, muža viacerí hokejisti oboch tímov poklepali na znak podpory po jeho nohách.

Scary scene in Boston as a glass panel in the penalty box fell and hit the game’s timeout coordinator, resulting in him being stretchered off. 🙏 pic.twitter.com/ZtyIW9lvXk