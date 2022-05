Generálny manažér Maroš Krajči opúšťa po vyše 20 rokoch Slovan: Splnil som misiu, nastal čas odísť

Je to definitívne! Najúspešnejší hokejový manažér v histórii slovenského hokeja Maroš Krajči (55) končí v Slovane. Za vyše 20-ročného pôsobenia v belasom tíme bol pri siedmich tituloch, sedemročnom pôsobení v KHL a podieľal sa aj na atraktívnych dueloch s tímami NHL - NY Rangers či Tampou Bay. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že splnil svoju misiu a nastal čas odovzdať žezlo mladším.

V kuloároch sa pošuškáva, že končíte vo funkcii generálneho manažéra hokejového Slovana. Je to pravda?

Áno, môžem to potvrdiť. Mal som kontrakt na dva roky a ten teraz vyprší.

Nebola ochota predĺžiť spoluprácu?

To nie je o tom. Ja som si svoju misiu splnil, Slovan získal na storočnicu majstrovský titul, čo bol hlavný cieľ, a treba dať už šancu mladším manažérom. V Slovane pôsobím bez trojročnej prestávky vyše 20 rokov, a tiež už nie som najmladší. Rád by som bol, keby bol nový manažér, ako v prípade trénerov, tiež bývalý hráč klubu.

Takže nemali ste nejaký konflikt s novými majiteľmi alebo menšie kompetencie ako v minulosti?

Určite nie, vzťahy boli dobré. Majiteľom som už na konci roka dal najavo, že po sezóne končím.

Už dvakrát ste v Slovane skončili a vždy ste sa potom vrátili...

Áno, ale mám už 55 rokov a teraz je to definitívne. Slovan budem mať stále v srdci, budem klubu fandiť a chodiť na zápasy do hľadiska. Je to také moje dieťa.

Čo budete robiť?

Mám predsa svoj biznis, budem hrať aj golf, takže nebudem sa určite nudiť.

Je Slovan na správnej ceste pod novými majiteľmi?

Jednoznačne. A-tím získal rekordný 9. titul, kadeti majú zlato, dorast striebro a navyše sme odštartovali super projekt farmy Modrých krídiel.

V hokejových kruhoch sa hovorí, že vaše miesto má zaujať aktuálne asistent generálneho manažéra pri reprezentácii Oto Haščák. Je to tak?

To nie je otázka na mňa, ale na majiteľov. Takže nie je v mojej kompetencii sa k tomu vyjadrovať.

Koľko hráčov z majstrovského mužstva je podpísaných na ďalšie obdobie?

Viac ako polovica kádra.