Nitra rieši pred šiestym finále nečakané problémy: Protiprávne jednanie fanúšikov!

HK Nitra rieši pred posledným domácim zápasom aktuálneho ročníka Tipos Extraligy nečakané problémy. Fanúšikovia sa online predaja vstupeniek na šieste finále nedočkajú.

„Corgoni“ budú chcieť v šiestom finálovom dueli odvrátiť majstrovský mečbal a vrátiť sa do metropoly republiky, kde by bol na programe prípadný rozhodujúci zápas série, ktorý by rozhodol o novom extraligovom šampiónovi.

Fanúšikovia Nitry dokážu na domácich zápasoch vytvoriť fantastickú a elektrizujúcu atmosféru. Vedenie klubu však tentoraz v súvislosti s nimi musí riešiť nečakaný problém. „Internetový predaj vstupeniek na zápas finále číslo šesť nebude spustený,“ zaskočil klub priaznivcov na sociálnej sieti Facebook.

„Vyskytli sa nám prípady kupčenia so vstupenkami a takéto pokusy budú predmetom vyšetrovania. Upozorňujeme, že predávanie vstupeniek za vyššiu cenu ako je pôvodne stanovená je trestné,“ pokračuje organizácia vo vysvetľovaní nepríjemností, ktoré musí na záver ročníka riešiť.

Na ďalšie stretnutie vypätého finále proti Slovanu Bratislava si budú môcť fanúšikovia zakúpiť posledné voľné vstupenky až v deň zápasu. Zo spomínaných dôvodov budú k dispozícii iba priamo na zimnom štadióne a jedna osoba si bude môcť zakúpiť limitovaný počet lístkov.