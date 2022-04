Pohotovostný brankár opäť hrdinom: Nevidí na ľavé oko, zachránil Anaheim

Ten inkasoval len raz z hokejky najlepšieho strelca Stars Jasona Robertsona, do prázdnej bránky uzavrel skóre Vladislav Namestnikov. Dvadsaťosemročný Hodges je pohotovostný brankár v Dallase od roku 2019.

"Keď mi zavolali, nech sa pripravím, pretože možno pôjdem chytať, tak som bol nervózny ako nikdy predtým. Pred takou kulisou som ešte nechytal. Sledoval som zápas na tribúne a napokon som skončil na ľade v zápase NHL. Je to šialené, veľmi sa teším a som rád za túto skúsenosť," povedal Hodges, ktorý bol ako dieťa brankár a sníval o NHL, ale keď mal 12 rokov, tak oslepol na jedno oko a musel sa zmieriť, že nezažije veľkú kariéru.

V nižšej súťaži ECHL nastúpil na jeden zápas. "Chceli sme mu pomôcť, bolo jasné, že bol nervózny. Povedali sme mu, nech si zápas užije bez ohľadu na výsledok. Zvládol to dobre, ďakujeme mu," povedal útočník Ducks Troy Terry.

Hodgesovi hráči Ducks darovali v šatni puk a dres, obliali ho vodou a dali mu priestor na pozápasový prednes. "Bol to pre mňa najlepší zážitok v živote," povedal Hodges, ktorý nastúpil v drese s číslom 68 bez menovky.

