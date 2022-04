Hokejku vymenil za mikrofón: Štátnu hymnu pred zápasom NHL odspieval brankár!

Malcolm Subban sa v KeyBank Center tentokrát postavil pred spoluhráčov bez výstroja. Keď vyslovil prvé slová americkej hymny Star-Spangled Banner, na tvárach jeho tímových kolegov aj samotných fanúšikov sa objavili úsmevy.

Hrdý bol na svojho brata aj slávnejší P.K. Subban, ktorý v súčasnosti oblieka dres New Jersey Devils. Súrodencov výkon neváhal na sociálnych sieťach označiť za neuveriteľný. Po dospievaní sa Malcolm dočkal obrovského aplauzu.

Malcolm Subban sings the American national anthem and both team's players love it #LetsGoBuffalo #Blackhawks pic.twitter.com/M5UkKXS93F