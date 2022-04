Ani druhý gól Cháru v sezóne Islanders nestačil: Víťaz základnej časti s potupnou prehrou

Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v NHL na ľade New Yorku Islanders 6:4. Aj vďaka desiatemu hetriku Stevena Stamkosa v kariére rozhodli o tom, že v pozícii dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára nastúpia v 1. kole play off proti Torontu.

Pri prvom zásahu svojho kapitána asistoval Erik Černák. Ďalší slovenský obranca Zdeno Chára dal v drese domácich druhý gól v sezóne.

Florida, ktorá už získala Prezidentskú trofej za prvenstvo v základnej časti, prehrala v Montreale vysoko 2:10. Útočník Canadiens Cole Caufield strelil premiérový hetrik v NHL, brankár Carey Price si v jubilejnom 700. zápase v súťaži pripísal prvé víťazstvo od vlaňajšej finálovej série play off.

Do zostavy Calgary sa vrátil slovenský útočník Adam Ružička, Flames však prehrali vo Winnipegu 1:3. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym prehral na ľade New Yorku Rangers 2:3 a na úvod play off si zmeria sily s Floridou. New Jersey podľahlo Detroitu 3:5, útočník Tomáš Tatar opäť nenastúpil za Devils pre chorobu nesúvisiacu s COVID-19.



NHL - výsledky:

Buffalo - Chicago 3:2 pp

Montreal - Florida 10:2

New Jersey - Detroit 3:5

New York Rangers - Washington 3:2

Philadelphia - Ottawa 2:4

Pittsburgh - Columbus 5:3

Toronto - Boston 5:2

New York Islanders - Tampa Bay 4:6

Minnesota - Colorado 4:1

St. Louis - Vegas 4:7

Winnipeg - Calgary 3:1

Dallas - Anaheim 4:2

Edmonton - Vancouver 3:2 pp a sn

Seattle - San Jose 3:0

Arizona - Nashville 5:4