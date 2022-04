Šatan zodpovedal dôležité otázky týkajúce sa nominácie: S ktorými hráčmi z NHL možno rátať?

Slovenskú hokejovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta vo Fínsku by mohol posilniť útočník Tomáš Tatar, ktorému sa po základnej časti NHL skončí klubová sezóna.

V prípade Zdena Cháru to vyzerá skôr negatívne. Otázny je štart bronzových medailistov z Pekingu Mareka Hrivíka, Petra Cehlárika a Miloša Kelemena, prezradil generálny manažér reprezentácie a prezident SZĽH Miroslav Šatan. Spolu s realizačným tímom pozorne sledujú aj situáciu v nižších zámorských súťažiach i finálové série play off slovenskej a českej ligy.

"V dvoch prípadoch je to zranenie, ktoré spomaľuje rozhodnutie, vyzerá to skôr negatívne, a jeden prípad sú rodinné dôvody. Takže s týmito tromi hráčmi zatiaľ veľmi nepočítame. Uzavrieť to budeme musieť už v týchto dňoch. Budeme sa asi musieť pozerať na iných hráčov," povedal Šatan na utorňajšom zraze pred dvojzápasom s Nemeckom v Drážďanoch.

"Na MS, v olympijskej kvalifikácii i na samotnej olympiáde patrili k ťahúňom, no myslím si, že v tíme máme dosť kvalitných hráčov, ktorí môžu vstúpiť do úlohy lídrov a môžu príjemne prekvapiť."

Slováci začali ďalší blok prípravy na MS: S Regendom, Pospíšilom i zraneným Grmanom

Šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja vysvetlil aj neúčasť obrancu Michala Čajkovského, ktorý sa ospravedlnil pre obavy zo zranenia, čo by mohlo ohroziť jeho kontrakt so Sibirom Novosibirsk:

"Povedal by som, že trošku urýchlene odišiel, i keď to oznámil vedeniu. Poistka však nie je problém, v podstate je nachystaná na stole. On sa rozhodol z nejakej obavy o zranenie a o to, že by ten kontrakt, ktorý má dohodnutý, nebol platný. Berieme to ako legitímny dôvod."

Situácia s posilami z NHL a nižších zámorských súťaží sa bude vyvíjať v ďalších týždňoch, no už teraz je jasné, že sezóna sa skončí po základnej časti útočníkovi New Jersey Devils Tomášovi Tatarovi a bekovi New Yorku Islanders Zdenovi Chárovi. V prípade Cháru je však vzhľadom na osobné dôvody nepravdepodobné, že príde na MS, navyše sa mu po sezóne skončí zmluva a nie je isté, či 45-ročný veterán potiahne ešte ďalší ročník.

Tridsaťjedenročný krídelník Tatar je najproduktívnejší slovenský hráč v prebiehajúcej sezóne NHL, keď nazbieral v 76 zápasoch 30 bodov (15+15) a bol by platnou posilou vo výbere trénera Craiga Ramsayho.

"So Zdenom som dnes volal, má nejaké osobné dôvody, kvôli ktorým to vyzerá tak, že sa nezúčastní. Takže s ním nerátame. Naopak, Tomáš Tatar svoju účasť zvažuje a vyjadril sa vcelku pozitívne. Ak na tom bude zdravotne dobre, po skončení základnej časti spolu budeme telefonovať. Ostatní hráči sú v play off, takže musíme čakať. Určite nejaké miesta na súpiske necháme voľné. Ak by niekto vypadol v prvom kole, ešte má šancu zasiahnuť do MS," uviedol Šatan.

"Zmeny sa dajú očakávať ešte po skončení finálových sérii v Česku a na Slovensku. Máme tam vytypovaných nejakých hráčov, ktorí by káder mohli zmeniť. Percentuálne môže byť ešte asi 20 až 25 percent zmien. Uvidíme, aká bude situácia v zámorí, a možno jedna, dve zmeny by mohli byť až na samotnom šampionáte," dodal Šatan.