Prezident Biden prijal Tampu s Erikom Černákom: Pri gratulácii sa postaral o obrovský trapas!

Víťaz spomenutej prestížnej trofeje počas nasledujúceho ročníka, väčšinou pred duelom na ľade Washingtonu Capitals, absolvuje prijatie od hlavy USA. Teraz nastala zmena, Lightning si uvedenú slávnosť užili medzi domácimi súbojmi proti Floride a Columbusu.

Prvýkrát "blesky" zvíťazili v profilige v ročníku 2003/2004 a v ďalšej sezóne do Bieleho domu nemohli prísť pre výluku. Druhýkrát ovládli play-off NHL v lete 2020 a "proti" bola pandémia koronavírusu.

Lightning sa teda dostali k americkému prezidentovi až na tretí pokus. Po triumfe v sezóne 2003/2004 nemal možnosť obzrieť si sídlo prezidenta USA útočník Jiří Bicek, teraz však medzi návštevníkmi nechýbal obranca Erik Černák.

Joe Biden počas pondelkového prijatia kapitánovi organizácie Stevenovi Stamkosovi povedal, že starne. Ocenil tiež snahu klubu pri podpore očkovania proti koronavírusu a vyhol sa politickým témam.

Pripomenul tiež, že vlani navštívila prvá dáma Jill Bidenová domácu arénu "bleskov", keďže v nej sídlilo vakcinačné centrum. "Netvrdím, že prvá dáma svojou návštevou vo vašej aréne je dôvod, prečo ste zvíťazili. Pripomínam však, že tam bola aj počas prezidentskej kampane v roku 2020. Zdá sa, že sa ukazuje tam, kde prídu úspechy, je to minimálne na zamyslenie," povedal s úsmevom Joe Biden.

Pondelkovú slávnosť absolvovali aj mnohí hokejisti, ktorí už nie sú súčasťou kádra Lightning, no s klubom získali niektorý z ostatných dvoch Stanleyho pohárov. "Trvalo dlho, kým sme sa sem dostali. Ani sme si neboli istí, či tú šancu dostane. To čakanie však stálo za to," povedal Kanaďan Steven Stamkos.

Inak vtipkujúci americký prezident sa však postaral aj o trapas. Pri svojej reči prekrstil komisionára NHL Garyho Bettmana na známeho superhrdinu Batmana.

To značne pobavilo za Bidenom stojaceho švédskeho obrancu Victora Hedmana, ktorý sa počas slávnostnej chvíle naozaj ťažko bránil smiechu.

Joe Biden calls NHL Commisioner Gary Bettman “Gary Batman” and one of the players on the Lightning standing behind him starts cracking up.

pic.twitter.com/KHUZrs8Mux