O hokejový šampionát vo Fínsku bojuje aj útočník Róbert Lantoši: Necítim trpkosť, chcem ísť na MS!

Vrátil sa pozitívne naladený! Hoci sa útočník Róbert Lantoši (26) nezmestil do nominácie na februárové zimné hry v Pekingu, kde Slovensko získalo historický bronz, bez problémov prijal pozvánku do záverečnej prípravy na MS vo Fínsku (13. - 29. mája). Denníku Nový Čas povedal, že necíti žiadnu trpkosť, že chlapcom zo srdca fandil a teraz urobí maximum, aby si tretíkrát v kariére zahral na svetovom šampionáte!

Lantoši tohtoročnú klubovú sezónu strávil vo Švédsku. Najskôr začal v drese Rögle, ale po šiestich dueloch prestúpil do konkurenčného Linköpingu, kde našiel hernú pohodu.

„Zmena mi veľmi prospela, dostával som od trénera veľa priestoru a cítil som sa naozaj dobre,“ povedal na úvod pre Nový Čas Lantoši, ktorý sa pre viacero fanúšikov i odborníkov nedostal do nominácie na februárové zimné hry v Pekingu.

„Tréneri mali inú koncepciu, a tá im napokon aj vyšla. Chalani získali bronz a veľmi som im to prial a držal palce. Samozrejme, že to zamrzelo, ale necítil som žiadnu trpkosť. Práve naopak, veľmi ma teší, že som dostal teraz pozvánku do národného tímu a urobím maximum, aby som výkonmi trénerov presvedčil a cestoval na šampionát,“ pokračoval šikovný útočník.

Úspešný vstup

Zverenci trénera Craiga Ramsayho už majú za sebou prvý prípravný súboj v rámci záverečnej prípravy, keď vo štvrtok zdolali po dobrom výkone v Spišskej Novej Vsi výber Česka 3:1. Naši susedia predtým v štyroch stretnutiach neprehrali.

„Vravel som pred stretnutím, že s nami prehrajú, a to sa aj stalo,“ vyjadril sa s úsmevom Robo, ktorý nastúpil v elitnom útoku s Krištofom a Liškom. „Bol to môj prvý zápas po troch týždňoch, takže určite súbojom to bude lepšie a lepšie,“ dodal Lantoši.

Slováci dnes o 15.00 hod. absolvujú s Čechmi odvetu na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.