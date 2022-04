Prípravu na šampionát vo Fínsku odštartoval aj gólman Denis Godla: Po zápale pľúc zabojuje o MS!

Proku je späť! Hokejový gólman a hrdina bronzových medailistov na juniorskom šampionáte v roku 2015 Denis Godla (27) sa včera zapojil do záverečnej prípravy na svetový šampionát vo Fínsku (13. - 29. mája).

Denníku Nový Čas prezradil, že nedávno prekonal zápal pľúc, ale urobí maximum, aby sa tretíkrát v kariére dostal do konečnej nominácie na seniorské majstrovstvá sveta!

Hokejová reprezentácia včera oficiálne odštartovala na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne prvý blok záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa konajú v máji v dvoch fínskych mestách - Helsinkách a Tampere. Po roku dostal pozvánku do kádra aj gólman českého Litvínova Denis Godla.

„Som veľmi rád, že ma zavolali do záverečnej prípravy. Naposledy som bol v národnom tíme vlani pred MS v Rige,“ povedal pre Nový Čas Godla, ktorý sa pred pár dňami zotavoval z vážnych zdravotných problémov.

„Mal som zápal pľúc, ale už som v poriadku. V posledných dňoch som už bol aj na ľade, trénoval som v minikempe v Bratislave, takže verím, že to bude v poriadku,“ pokračoval Denis, ktorý v minulosti dvakrát štartoval na seniorskom šampionáte. „Urobím maximum, aby som sa opäť dostal na šampionát.“

Na úvod s Českom

Slováci absolvujú v rámci prvej časti prípravy aj dva súboje proti Česku – vo štvrtok v Spišskej Novej Vsi a odveta je na programe v sobotu v Trenčíne. Práve na Spiši Godla hokejovo vyrastal. „Bolo by pekné, keby som dostal šancu v domácom prostredí, ale uvidíme, ako sa tréneri rozhodnú,“ reagoval skúsený brankár.

Pohoda v rodine

Okrem pozvánky do reprezentácie má Godla úsmev na tvári aj v súkromnom živote. Jeho manželka Natália mu nedávno porodila krásnu dcérku Bellu. „Je to, samozrejme, životná zmena, ale musím povedať, že si to s manželkou veľmi užívame. Zatiaľ prebaľovanie nechávam na polovičku, ale postupne sa učím,“ dodal hrdý tatko, ktorý bude aj budúci ročník obliekať dres českého Litvínova.