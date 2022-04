Tréner juniorov Feneš splnil oba stanovené ciele: Je to veľká budúcnosť slovenského hokeja

Tréner slovenských hokejistov do 18 rokov mal pred domácim turnajom A-skupiny I. divízie MS dve želania. Ivan Feneš si okrem postupu stanovil aj druhý cieľ, vyhrať celý turnaj. Jeho zverencom sa to napokon podarilo bez straty bodu.

Mladí Slováci postupne zdolali Japonsko 8:2, Nórsko 5:2, Francúzsko 6:3, Dánsko 3:1 a Kazachstan 5:3. S plným počtom 15 bodov obsadili prvé miesto v tabuľke, druhí Nóri získali o tri body menej. Spolu so Slovákmi si však vybojovali postup do elitnej kategórie.

"Teší ma, že keď sme si pred turnajom hovorili, že chceme päť víťazstiev, tak to neboli len slová do vetra. Bola to úžasná partia a turnaj bol extrémne náročný. Ak by to boli majstrovstvá v krasokorčuľovaní, tak umelecký dojem by nebol najlepší, ale toto bol hokej a vyhrali sme päť zápasov.

To je dôležité. Naplnili sme hľadisko, je o pre chalanov zážitok a skvelá reklama pre slovenský hokej," uviedol Feneš po poslednom zápase na turnaji.

V záverečnom vystúpení proti Kazachstanu sa jeho zverenci dve tretiny trápili, potom však súpera zlomili a tešili sa z povinného víťazstva. "Pred týmto zápasom som bol pokojnejší, lebo chalani mali dosť energie, i keď mali v hlave oslavy. Takže zápas to nebol oku lahodiaci, ale keď sme potrebovali, tak sa ukázali silu tímu. Som rád, že sme v ňom dokázali zvíťaziť."

Trénera potešilo viacero vecí, najmä však to, že najväčšie opory tímu dostávajú príležitosť medzi seniormi. "To svedčí o tom že máme širšiu základňu ako si myslíme. Ak dostanú hráči dôveru, vrátia ju výkonmi. Je to veľká budúcnosť slovenského hokeja."

A to nemohli tréneri použiť jeden z najväčších talentov Filipa Mešára, ktorý sa zranil počas play off série Popradu s Nitrou, Juraj Slafkovský má povinnosti vo fínskej lige v drese Turku. Nitrania Šimon Nemec a Adam Sýkora hrali iba proti Nórom, pretože aj oni majú klubové povinnosti v "áčku". "Chalani boli s nami v príprave a podporovali nás na diaľku. Takže boli s nami," dodal Feneš.

Kormidelník Slovákov potom pochválil aj svojich kolegov, spoluprácu si pochvaľoval: "Snažil som sa byť pozitívny. Veril som, že ak budeme robiť veci, ktoré sme chceli, budeme úspešní. Kolegovia urobili kus dobrej roboty a nielen na týchto MS. Náš realizačný tím bol silný a hráči nám verili. Som desiaty rok pri reprezentáciách a zužitkoval svoje skúsenosti. MS sú niečo extra."

Vystúpenie mladých hokejistov sledoval v Piešťanoch aj generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan, v príprave ma mužský šampionát do Fínska by tak mohol dostať niektorý z Fenešovho tímu.

Napríklad Dalibor Dvorský, ktorý ukázal líderské schopnosti. "Vo Švédsku hral medzi mužmi. Necháme sa prekvapiť," zareagoval Feneš.