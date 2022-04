Washington s Fehérvárym mieri do play-off: Postupovú miestenku si zaistil aj ďalší tím

Hokejisti Washingtonu Capitals so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym a Minnesoty Wild si zabezpečili účasť v play off NHL.

Washingtonu pomohla k zisku poslednej ôsmej postupovej miestenky vo Východnej konferencii prehra New Yorku Islanders v Toronte 2:4. Zdeno Chára odohral za "ostrovanov" 17:31 min a na konto si pripísal mínusový bod.

Minnesota si definitívne zaistila účasť vo vyraďovačke vďaka víťazstvu nad San Jose 5:4 po predĺžení.

St. Louis Blues triumfovali na ľade Nashvillu 8:3 a natiahli víťaznú sériu na deväť zápasov.

Hráči Floridy Panthers zvíťazili na ľade Detroitu Red Wings vysoko 6:1.



výsledky:

Minnesota - San Jose 5:4 pp

Góly: 7. D. Kulikov (K. Fiala, Boldy), 8. Spurgeon (M. Foligno), 27. Boldy (K. Fiala, F. Gaudreau), 49. K. Fiala (Jordie Benn, F. Gaudreau), 62. K. Fiala (Spurgeon, F. Gaudreau) – 10. Balcers, 22. Nieto (Bonino, B. Burns), 32. Gregor (B. Burns, Balcers), 42. Bonino (Hertl, Meloche)

Nashville - St. Louis 3:8

Góly: 5. Cousins (Borowiecki, Kunin), 39. Kunin (Cousins, Ekholm), 53. Fabbro (F. Forsberg, Duchene) – 18. B. Schenn (R. O'Reilly, Perron), 22. Tarasenko (R. O'Reilly, Parayko), 25. C. Rosén (R. Thomas, Tarasenko), 30. Kyrou (Bučnevič, Parayko), 33. C. Rosén (Tarasenko, Faulk), 33. N. Walker (L. Brown, Joshua), 37. B. Schenn (I. Barbašev, C. Rosén), 40. Kyrou (I. Barbašev)

Toronto - New York Islanders 4:2

Góly: 18. Marner (Giordano, Bunting), 31. Engvall (Kerfoot, Holl), 34. W. Nylander (Tavares, Bunting), 60. Kämpf (W. Nylander) – 15. Beauvillier (Palmieri, Pulock), 21. Bailey

Anaheim - Columbus 6:4

Góly: 4. T. Terry (Getzlaf), 6. T. Terry (Milano), 8. Mayhew (Zegras, D. Grant), 42. Zegras (D. Grant, Mayhew), 44. Fowler (Getzlaf, T. Terry), 60. D. Grant – 5. Bean (Roslovic, Gavrikov), 22. Bean (A. Boqvist), 31. Kuraly (E. Robinson, Danforth), 48. Sillinger (J. Voráček, Nyquist)

Philadelphia - Buffalo 3:5

Góly: 2. K. Hayes (N. Cates, Provorov), 22. N. Cates (Konecny, K. Hayes), 55. MacEwen (Lindblom, Sanheim) – 9. V. Olofsson (Dahlin, Krebs), 18. Bjork (Dahlin), 30. V. Olofsson (Cozens, Krebs), 35. Tage Thompson (J. Skinner), 60. Tage Thompson (J. Skinner, M. Samuelsson)

Detroit - Florida 1:6

Góly: 53. P. Suter (J. Vrána, Zadina) – 26. Duclair (Barkov, Montour), 27. S. Reinhart (Marchment, Lindbohm), 35. A. Lundell (S. Reinhart), 35. Mamin (Luostarinen, Hörnqvist), 46. A. Lundell (Barkov), 54. Forsling (Giroux, Montour)

Postupujúci do play off:

Východná konferencia

Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh, Washington

Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay, Boston



Západná konferencia

Centrálna divízia: Colorado, St. Louis, Minnesota

Pacifická divízia: Calgary