Slovenská osemnástka zvíťazila aj v poslednom zápase: Postup do elitnej divízie si vybojovala bez straty bodu

Slovenskí hokejisti do 18 rokov nestratili na domácom turnaji A-skupiny I. divízie MS ani bod. Vo svojom poslednom vystúpení zdolali v nedeľu v Piešťanoch Kazachstan 5:3 a s plným počtom 15 bodov obsadili prvé miesto. Druhí Nóri získali o tri body menej, ale spolu so Slovákmi si vybojovali postup do elitnej kategórie.

Feneš má za sebou jeden z najťažších zápasov kariéry: Odľahlo mi A-skupina I. divízie MS:

SLOVENSKO - Kazachstan 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Góly: 12. Dvorský (Molnár, Štrbák), 27. Čiernik (Chromiak, Eperješi), 43. Honzek, 55. Čiernik (Dvorský, Molnár), 60. Nátny - 37. Jermak (Logvin, Seleznev), 48. Šaporov (Ospanov, Nurlan), 48. Logvin. Rozhodovali: Baca (Poľ.) - Mantovani (Tal.), Riecken (Rak.), vylúčení: 6:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. SR: Jurčák (48. Eliaš) – Štrbák, Žabka, Moško, Nátny, Chromiak, Eperješi – Mišiak, Repčík, Honzek – Molnár, Dvorský, Čiernik – Šotek, Suchý, Kopecký – Jenčko, Gabriel, Križan

Kazachstan: Nikitin – Breus, Avdejenko, Seleznev, Royev, Khan, Leuta, Zhussupbekov, Ponomarjov – Nurlan, Ospanov, Šaporov – Logvin, Jermak, Fokin – Beisembajev, Kitarov, Svintalskij – Ruslanuly, Ljapunov, Simonov Zverenci Ivana Feneša mali postup vo vrecku už po piatkovom zápase s Dánskom (3:1), aj preto nechal tréner oddychovať dovtedajšiu brankársku jednotku Eliaša. Dôveru dostal Jurčák, ten si prvý zákrok pripísal po tri a pol minúte. Slováci totiž dovtedy zvierali súpera, pomohla im k tomu aj presilovka, ktorú hrali už po 13 sekundách. Prvú šancu mal až po jej skončení Honzek, jeho strelu však Nikitin vyrazil. V ďalšej početnej výhode mal ešte lepšiu šancu Repčík, ale ani on nenamieril presne. Krátko po ňom však Dvorský áno a Slováci viedli. Ďalší gól mal na hokejke opäť Repčík, ale jeho pokus skončil na hornej žŕdke. Hostia mali najväčšiu šancu v 1. tretine v jej závere, Jurčák však zneškodnil strelu Logvina. V druhom dejstve podal Kazachstan lepší výkon ako v prvom, v úvode niekoľkokrát zahrozil, najväčšiu šancu spálil Nurlan. Sám v nájazde netrafil bránku. Ihneď z protiútoku strelili Slováci druhý gól, keď Čiernik vyhral rýchlostný súboj s obranou a blafákom zakončil - 2:0. Hostia sa však vďaka svojej zvýšenej aktivite dočkali v 27. minúte, keď Jermak zakončil peknú kombináciu a znížil ma 1:2. V poslednej časti hry sa diváci tešili už po 124 sekundách, keď Honzek dostal puk pred bránkou a následne ho zasunul Nikitinovi popod telo 3:1. Vzápätí si arbiter Jenčkovo zakončenie overoval u videorozhodcu, ale gól to nebol. V 48. minúte sa hostia presadili po druhý raz, Jurčáka prekonal Šaporov. Slovákom toto varovanie nestačilo a už o 7 sekúnd neskôr sa presadil aj Logvin. Po góle poslali tréneri do bránky Eliaša. Diváci si od tohto momentu želali víťazný gól a v 55. minúte ich vypočul Čiernik, keď po peknej akcii celého útoku rozhodol. Posledné slovo mal napokon Nátny, ktorý spečatil triumf Slovenska gólom do prázdnej bránky.