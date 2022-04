Úradujúci majster je krok od vypadnutia. Kapitán Puliš: Dvakrát po sebe neprehráme

Úradujúci slovenský hokejový šampión HKM Zvolen je už len krok od vypadnutia zo semifinále play-off extraligy.

Tím spod Pustého hradu v sobotu prehral doma s Nitrou 2:5 a v sérii hranej na štyri víťazstvá prehráva 2:3 na zápasy. Šiesty duel je na programe v sobotu pod Zoborom a ak Zvolen uspeje, bude v stredu 20. apríla hostiť rozhodujúce siedme stretnutie.

Nitra v prvej aj druhej tretine strelil Zvolenčanom po dva góly, puk za brankára Robina Rahma poslali Tomáš Hrnka, Willie Raskob a Filip Krivošík, jeho náhradníka Adama Trenčana z trestného strieľania prekonal Samuel Buček, pr ktorého to bol už 51. presný zásah v tejto sezóne.

Dva góly Nicka Saracina v tretej tretine vrátili hráčov HKM späť do hry, ale bodku za duelom dal zásahom do prázdnej bránky Filips Buncis.

"Musím byť objektívny, Nitra zvíťazila zaslúžene. Dve tretiny bola lepšia a víťazstvo si ustrážila. K nášmu hokeju sme sa vrátili v tretine, ale to bolo neskoro. Takýto zápas Nitra zvládla a vedie. Potrebujeme teraz dve víťazstvá, aby sme postúpili do finále.

V úvodných dvoch tretinách sme to neboli my a Nitra je tak silná, že to využila. Teší ma, že sme sa vrátili k našej hre," zhodnotil po zápase tréner zvolenského tímu Peter Oremus podľa videa na klubovom Facebooku.

Priznal tiež, že po treťom inkasovanom góly striedal brankára Rahma nie z výkonnostných dôvodov a doprial mu len viac oddychu pred ďalším súbojom.

Kapitán Zvolenčanov Radovan Puliš bol po súboji smutný. "Prehrali sme, preto zápas hodnotím negatívne. Stále však mám šancu zabojovať o finále a nevzdáme sa. Verím, že dvakrát po sebe neprehráme v Nitre si vynútime siedmy zápas. Nechceme sezónu skončiť v pondelok a v stredu chceme hrať vo Zvolene," poznamenal skúsený útočník.