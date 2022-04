Za prostredník proti jej manželovi dostal pokutu: Ona mu sama od seba prispela!

Problémový hokejový útočník Evander Kane je opäť v centre pozornosti. Tentokrát však nie úplne vlastnou vinou.

Všetko sa začalo zápasom NHL, kde sa Edmontom aj s kanadským útočníkom postavil proti Minnesote. Zhruba desať minút pred koncom, kedy bolo o výsledku už rozhodnuté, sa do roztržky pustili Kaprizov a Yamamoto. S odvetou prišiel práve Evander Kane, ktorý sa s ruskou hviezdou začal biť.

To sa nepáčilo ani jednému hráčovi Minnesoty a na ľade sa okamžite strhla obrovská mela. Najaktívnejší v nej bol útočník Ryan Hartman, ktorý ukázala Kaneovi po bitke prostredník. NHL ho za to potrestala pokutou vo výške 4250 dolárov.

Hartman sa však dočkal neočakávaného príspevku. S finančnou injekciou prišla samotná manželka Evandera Kanea, ktorá poslala 200 dolárov.

NHL: No soap operas, just hockey pic.twitter.com/XQuF4jXbtN — Petrov McGuire (@McguirePetrov) April 13, 2022

Pri lepšom pohľade to nie je žiadnym prekvapením. Anna Kaneová má so svojím manželom hneď niekoľko nezhôd. V lete napríklad obvinila otca svojich detí zo vsádzania na jeho zápasy NHL. Zdieľala takisto nahrávku, kde ju Kane obťažoval so zbraňou v ruke.

Známy charitatívny web GoFundMe dokonca eviduje hneď niekoľko zbierok, ktoré majú pokryť pokutu Hartmana za prostredník smerom ku Kaneovi. Hráč Oilers je medzi fanúšikmi naozaj neobľúbený a tieto činy to iba potvrdzujú.