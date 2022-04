Ružička pri kanonáde Calgary s asistenciou: Bodoval aj Erik Černák

Hokejisti Calgary postúpili do play off zámorskej NHL, keď v noci na nedeľu zdolali doma Arizonu vysoko 9:1.

Jednou asistenciou k tomu prispel slovenský útočník Adam Ružička. Flames mali postup do nadstavby istý už po triumfe Edmontonu nad Vegas 4:0. Do play off postúpili aj hráči St. Louis Blues, ktorí zvíťazili 6:5 po predĺžení nad Minnesotou.

Obhjaca Tampa Bay zvíťazil nad Winnipegom 7:4, v domácom drese sa na víťazstve podieľal jednou asistenciou slovenský obranca Erik Černák.

Washington vyhral v Montreale 8:4, slovenský obranca Capitals Martin Fehérváry odohral 19:31 min a zapísal si tri plusové body.

Dallas zvíťazil doma 2:1 nad San Jose, slovenský útočník Stars Marián Studenič odohral necelých 8 minút. Jeho krajan a spoluhráč Andrej Sekera nehral.

New Jersey s Tomášom Tatarom prehralo na ľade Seattle 3:4 po nájazdoch, Tatar odohral 12 minút a do štatistík si zapísal jednu strelu a dve trestné minúty.

Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili doma nad Pittsburghom 2:1 a zabezpečili si postup do play off. Z Východnej konferencie získali istotu ako siedmy tím. O zvyšnú ôsmu miestenku sa v závere základnej časti pobijú Washington, New York Islanders a Columbus.

Los Angeles Kings zvíťazili doma nad Columbusom 2:1, čo znamená, že ešte chvíľu si na play off musí počkať Minnesota. Tá potrebovala na istotu výhru Blue Jackets po riadnom hracom čase.



NHL - výsledky:

Boston - Pittsburgh 2:1

Góly: 1. Frederic (Smith), 3. Haula (Reilly) – 26. D. Heinen (Blueger, McGinn)

Nashville - Chicago 4:3

Góly: 4. Tolvanen (Tomasino, Glass), 26. Josi (Johansen, Forsberg), 40. Duchene (Granlund, Forsberg), 44. Granlund (Ekholm, Fabbro) – 8. Kane (Strome, DeBrincat), 26. Kubalík (McCabe, Reichel), 55. Stillman (Kane, DeBrincat)

New York Rangers - Detroit 4:0

Góly: 14. Zibanejad (Panarin, Kreider), 24. Vatrano (Zibanejad, Fox), 45. Lafreniere (Chytil), 55. Lafreniere (Nemeth, Goodrow)

St. Louis - Minnesota 6:5 pp

Góly: 14. I. Barbašev (N. Walker, B. Schenn), 24. Tarasenko (Parayko, Bučnevič), 27. Perron (B. Schenn, Krug), 34. Saad (R. O'Reilly, M. Scandella), 50. Bučnevič (R. Thomas, Parayko), 61. B. Schenn (Bučnevič, Faulk) – 22. Hartman (Kaprizov), 44. Hartman (Zuccarello, Goligoski), 45. F. Gaudreau (K. Fiala, Boldy), 54. M. Foligno (Hartman, J. Brodin), 55. Kaprizov (Zuccarello)

Edmonton - Vegas 4:0

Góly: 17. K. Russell (Kassian, R. McLeod), 41. Ceci (Nurse, E. Kane), 46. Foegele, 56. E. Kane (Nugent-Hopkins, D. Ryan)

Tampa Bay - Winnipeg 7:4 (za domácich E. ČERNÁK 0+1)

Góly: 7. Killorn (Stamkos, Hedman), 19. Bellemare (Rutta, Hedman), 34. N. Paul (Kučerov), 39. Kučerov (Hedman, N. Paul), 43. Stamkos (Palát), 47. Kučerov (Hedman), 52. Sergačov (Černák, Kučerov) – 1. P. Stastny (Ehlers, Connor), 14. Connor (Dubois), 28. Morrissey (Lowry, Appleton), 30. Wheeler (Pionk, Toninato

Ottawa - Toronto 4:5 pp

Góly: 15. Stützle (B. Tkachuk, Del Zotto), 16. Del Zotto (C. Brown, Norris), 31. Gambrell (Watson, Brännström), 47. Stützle – 23. Clifford (Holl, Giordano), 32. Bunting (Giordano), 39. Marner (Brodie), 51. Marner (Bunting, Matthews), 64. Giordano (W. Nylander)

Montreal - Washington 4:8

Góly: 22. Evans (Dvorak, D. Savard), 29. Poehling (Petry, M. Hoffman), 43. Poehling (T. Pitlick, A. Romanov), 55. Suzuki (Petry) – 13. N. Dowd (D. Orlov, Mantha), 29. Mantha (Eller, D. Orlov), 29. Mantha (Eller), 36. Ovečkin (Kuzněcov), 44. Hathaway (N. Dowd, Johan Larsson), 45. D. Orlov (Mantha), 50. J. Schultz (D. Orlov, Marcus Johansson), 57. Oshie (Kuzněcov, Carlson)

Buffalo - Philadelphia 4:3

Góly: 24. Okposo (Krebs, Jokiharju), 29. Dahlin (J. Skinner, V. Olofsson), 36. Hinostroza (Girgensons, Fitzgerald), 38. Tage Thompson (Mittelstadt, Dahlin) – 2. Farabee (Brink, Yandle), 4. Tippett, 35. Konecny (N. Cates, Sanheim)

Dallas - San Jose 2:1

Góly: 6. Seguin (Jamie Benn, R. Suter), 34. M. Raffl (Glendening, Lindell) – 40. T. Meier (R. Merkley, M. Ferraro)

Colorado - Carolina 7:4

Góly: 7. Compher (Newhook, Burakovsky), 11. MacKinnon (Ničuškin, Rantanen), 22. Compher (Burakovsky, D. Toews), 23. Meyers (L. O'Connor, Manson), 32. Newhook (Aube-Kubel), 45. Rantanen (Ničuškin), 52. MacKinnon (Rantanen, D. Toews) – 24. J. Staal (Skjei, Pesce), 29. J. Staal (Niederreiter, Slavin), 34. Aho (Martinook, Jarvis), 47. A. Svečnikov (T. Teräväinen, A. DeAngelo)

Calgary - Arizona 9:1 (za domácich A. RUŽIČKA 0+1)

Góly: 21. D. Dubé, 22. Mangiapane (Zadorov), 23. M. Tkachuk (J. Gaudreau, Adam Ružička), 24. D. Dubé, 36. Coleman (Backlund, Mangiapane), 39. E. Lindholm (Zadorov, M. Tkachuk), 43. J. Gaudreau (Hanifin, E. Lindholm), 46. M. Tkachuk (E. Lindholm, J. Gaudreau), 49. J. Gaudreau (E. Lindholm, M. Tkachuk) – 1. N. Ritchie (Beagle, Jack McBain)

Seattle - New Jersey 4:3 pp a sn

Góly: 11. Borgen (V. Rask, Kuhlman), 36. Soucy (McCann, Gourde), 37. Beniers (McCann, Vince Dunn), rozh. náj. Donato – 4. Bratt (A. Johnsson, M. McLeod), 17. J. Boqvist (Zacha, Kuokkanen), 45. Severson (M. McLeod, Bastian)

Los Angeles - Columbus 2:1

Góly: 2. D. Brown (B. Lizotte), 8. Danault (Arvidsson, T. Moore) – 21. Kuraly (Meyer, Nyquist)

Postupujúci do play off:

Východná konferencia

Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh

Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay, Boston



Západná konferencia

Centrálna divízia: Colorado, St. Louis

Pacifická divízia: Calgary