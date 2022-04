Slafkovský si dovolil neuveriteľnú vec: Tréner TPS Turku len prekvapene pozeral!

Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský (18) si trúfol na obdivuhodnú vec. Tréner TPS Turku Jussi Ahokas len mlčky pozeral.

Rodák z Košíc opäť potvrdil, že nie je len skvelý hokejista. Svoju charizmu preukázal aj mimo ľadu počas semifinálového zápasu play-off.

Slafkovský si na striedačke dovolil neuveriteľnú vec. Spoluhráčom sa usilovne snažil vysvetliť, ako by mali hrať. Dokonca siahol po interaktívnej pomôcke. Trénerovi Ahokasovi zobral tabuľku s klziskom a spoluhráčom názorne ukazoval, čo majú robiť. Fínsky tréner len prekvapene pozeral a usmieval sa. Slafkovskému do porady so spoluhráčmi nezasahoval.

Craig Ramsay by si mal dávať pozor, o chvíľu ho možno nahradí Juraj Slafkovský. 😂



V semifinále si zobral tabuľu a spoluhráčom niečo vysvetľoval, trénerov v pozadí to zjavne dobre pobavilo. 😀



(My sme si v 18 takto vysvetľovali maximálne domáce úlohy z matematiky.) pic.twitter.com/Rhas0RMWHP April 13, 2022

Hokejisti TPS Turku siahajú vo Fínsku na postup do finále. V stredu večer zvíťazili nad Ilves Tampere a v sérii vyhrávajú už 3:1.