Posledný mohykán zlatého tímu Marek Uram: Trénuje mládež aj strieľa góly!

Posledný mohykán! Pred 20 rokmi získalo Slovensko na svetovom šampionáte vo Švédsku historické zlato a bol pri tom aj útočník Marek Uram (47).

Hoci mu už ťahá na 50-ku, stále hrá 2. najvyššiu súťaž v Kežmarku a popritom odovzdáva na plný úväzok svoje skúsenosti mladým talentom. Je totiž trénerom siedmakov a asistentom pri dorastencoch mikulášskeho hokeja!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vynikajúci útočník Marek Uram pred tromi rokmi začal popri aktívnej kariére pracovať pri mládeži v Nových Zámkoch. Posledné dve sezóny však pracuje na rodnom Liptove, kde odovzdáva svoje cenné skúsenosti mladým chalanom. „Vlaňajšia sezóna bola covidová, takže to ani veľmi nepočítam, že som trénoval, avšak tento ročník je už lepší. Okrem tréningov sme už stihli odohrať aj ligové zápasy a nejaké turnaje,“ povedal na úvod pre Nový Čas Uram, ktorý má v Liptovskom Mikuláši pod palcom dva výbery. „Som hlavný kouč siedmakov a ako asistent trénujem ešte aj dorast. Musím povedať, že keď som pred tromi rokmi začínal s trénerstvom, mal som menšie obavy, no chytilo ma to a skutočne ma to baví.“ Hokejový Slovan zaradil medzi klubové legendy obrancu Ľuba Višňovského: Triasli sa mi kolená, keď stúpala plaketa!

Ťahá ako Jágr

Dvojnásobný slovenský šampión s bratislavským Slovanom je ako posledný z partie majstrov sveta z roku 2002 stále aktívnym hráčom. „Túto sezónu som si išiel občas zahrať za druholigový Kežmarok. Uvidím, či ešte potiahnem aj ďalší rok alebo to ukončím,“ zasmial sa Marek, ktorý má takmer takú dlhú kariéru ako legendárny Jaromír Jágr, ktorý minulý týždeň zavítal na Liptov, kde odohral aj dva zápasy. „Na Jágra som sa bol pozrieť teraz, ale aj v roku 1989, keď tu hral ešte za federálnych čias. Vtedy som mal 15 rokov,“ doplnil bývalý reprezentant.